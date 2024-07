Devojka koju sam najviše voleo u životu: Zola emotivnim govorom uznemirio Miljanu, otkrio da ga je uništila za sve pare! (VIDEO)

Dirljiv govor!

U toku je emisija 'Nominacije'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ukućani biraju između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice kome žele da vide leđa. Na redu da nominuje je Lazar Čolić Zola.

Svesni smo da je Bebica bio spreman da se odrekne svoje porodice zbog Miljane, činjenica je da nije imao dve godine kontakt sa porodicom i decom, on je jedan običan smrad i ljiga i ne bih više ništa komentarisao. Ono nije pravi Bebica kakav je bio sa Miljanom znači da je folirant težak, meni je neshvatljivo ako je toliko voleo nemoguće da bude takav, svi su me pitali koji je njegov viši cilj ali mislim da je to da se nađe ponovo u ovakvom formatu. U ovoj sezoni se jeste pokazao bolje i ako je doživeo poniženja od Miljane i Teodore žestoka, mada on meni nema nikakvu validnost -rekao je Zola, pa dodao:

Miljana je neko koga sam najviše voleo od svih žena sa kojima sam bio u životu i znam da će me obeležiti pogotovo u meidjskom svetu. Bilo je lepih momenata i verovao sam joj u nekim trenutcima i kada sad pogledam mislim da me nije volela jer je bila sebična i opsesivna sa mnom, to nije ljubav. Moja majka je završila na tabletama zbog nje, ja sam se isto osećao loše a mogli smo da budemo najbolji par. Zamislite da vas neko toliko maltretira i da čekaš da obezbeđenje dođe, meni ne postoji ženska osoba da me je pipnula nekad u životu. Kroz prva dva meseca sam se zezao ali sam vremenom počeo da je volim. Ona je meni rekla da je u rijaltiiju loša i onda izađemo napolje ona sto puta gora. Ja sam nju stvarno voleo jer sam mislio da me nikada neće izdati, ona me je vremenom sve više gurala u propast, najviše sam ja kriv za sve stavri jer sam pokušao da vratim taj odnos, mnogo me uništila i unazadila. Ja sam mislio da će biti bolji odnos ali se mnogo stvari promenilo i nisam mogao kad sam se vratio da pređem preko mnogih stvari, ona je meni uništila sve i devojka nema ni jedan osećaj krivice. Ja nisam ušao preko nje u prvoj sezoni, nisam ja kao Bebica kad je ušao sa njom kad je gurao u kolicima. Bez obzira na sve koliko god je neki ljudi cenili više od mene, ja se nikada u svom životu ne bih menjao zbog nje, mislim da sam čist pred Bogom zbog nje i stvarno sam je jako voleo. Pokazala je zlobu prema meni i mojoj porodici jer je govorila za moju majku da se nada da ću imati za sveće i sanduk. Šaljem Miljan, ostavljam Bebicu -rekao je Zola.

Ja bih samo da se obratim gledaocima i mami da sačuva sve honorare za mog Željkića i posle ove sezone ide stan za mog Željka, ne bih da se osvrćem na notorne laži koje izgovara, neki ljudi žele da me ogade narodu ali neće to uspeti, ljudi odlično znaju ko sam ja i nemam apsolutno potrebu da se pravdam -rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja