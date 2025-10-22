Dokazali kako TIŠINA GOVORI VIŠE OD ZVUKA! Aneli se vratila u izolaciju, legla u svoj krevet, Luka i ona ne pričaju (VIDEO)

Šok scena!

Nakon što ga je gađala vereničkim prstenom, Aneli Ahmić popričala je sa Filipom Đukićem u spavaćoj sobi, a potom se zajedno s njim vratila u izolaciju.

Kako je Đukić izljubio Luku i napustio izolaciju, Aneli je legla u svoj krevet, te je sve vreme ćutala.

S druge strane, Luka je držao masku za spavanje na glavi i sve vreme je ležao, te nije progovorio ni reč sa Aneli, a može se zaključiti da su upravo oni dokazali da tišina govori više od reči, s obzirom na to da su često spominjali upravo ovu rečenicu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić