Trač partija kakvu niste do sad čuli: Odabrani se okupili u dnevnoj sobi, pa prečešljali sve goruće teme! (VIDEO)

Razvezali jezike!

Takmičari su se okupili u kući Odabranih i organizovali nikad veću trač partiju, kako bi sumirali utiske svega što se danas dešavalo.

- Đukić ne može više da izdrži - rekao je Bora.

- Ja sam njoj pričao da čekam da je j*bem, a on kreten priča da to zna. Ja neću više da se petljam zbog prošle godine - govorio je Terza.

- E, sad smo raskinuli. Ja sam taman htela mafine za mesečnicu - dodala je Vanja.

- Aneli je bacila prsten, rekla je: "Evo ti tvoj j*beni prsten" - dodao je Dača.

- Koliko košta? - pitala je Vanja.

- 120 evra - rekao je Alibaba.

- Ćuti ti - dodala je Mina.

- Aneli je danas demolirala Asmina na "Igri istine", čim je pitala da se spusti lopta zbog Nore, a on je rekao da ne želi - govorila je Miljana.

- Ne, ona je rekla da se spusti lopta sa njom, a on je rekao da želi da bude otac, ali da ne bude dobar sa njom - rekla je Mina.

Autor: A. Nikolić

