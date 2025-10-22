AKTUELNO

To su gluposti: Bebica ponovo zažmurio na saznanje da Đukić i Teodora flertuju, od ovog blama nema dalje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dača Virijević rekao je Nenadu Macanoviću Bebicu da je Filip Đukić priznao da mu se dopada Teodora Delić i da se s njom gleda od samog početka rijalitija ''Elita 9'', a njegova reakcija će vas šokirati.

- Rekao je da nije namerno hteo da se približi Bebici i da mu se Teodora stvarno sviđa - rekao je Dača.

Kakav Labubu, ona obara sve rekorde: Janjuš saznao za poljubac Sare S i Luxa, ostao u potpunom šoku! (VIDEO)

- Može da mu se sviđa ko god, to niko ne može da mu zabrani - rekao je Bebica.

- On je sve lepo rekao - rekao je Dača.

- Rekao je da kad budete raskinuli, onda će. Nije dečko ništa hteo, ali je meni priznao. Ja sam video da se oni smeju od početka i ona mene provali da je gledam - rekao je Terza.

Ovo je između mene i tebe, nisam ni Asminu rekao... Teodora ubeđena da Maji odgovara priča sa Durdžićem, Dača razvezao jezik (VIDEO)

- To su takve gluposti druže, mene boli uvo za te gluposti - rekao je Bebica.

- Ma da, kako da ne - rekao je Terza.

- Ja sam radio zadatak u kući i sve sam vas usr*o - rekao je Bebica.

- Ti si sebe usr*o - rekao je Terza.

Znam istinu: Dača ponovo zapušio usta svima i tek najavio raskrinkavanje Maje i Alibabe! (VIDEO)

- Samo nek se gledaju - dodao je Bebica.

Autor: N.Panić

