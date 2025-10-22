To su gluposti: Bebica ponovo zažmurio na saznanje da Đukić i Teodora flertuju, od ovog blama nema dalje! (VIDEO)

Hit!
Dača Virijević rekao je Nenadu Macanoviću Bebicu da je Filip Đukić priznao da mu se dopada Teodora Delić i da se s njom gleda od samog početka rijalitija ''Elita 9'', a njegova reakcija će vas šokirati.
- Rekao je da nije namerno hteo da se približi Bebici i da mu se Teodora stvarno sviđa - rekao je Dača.
- Može da mu se sviđa ko god, to niko ne može da mu zabrani - rekao je Bebica.
- On je sve lepo rekao - rekao je Dača.
- Rekao je da kad budete raskinuli, onda će. Nije dečko ništa hteo, ali je meni priznao. Ja sam video da se oni smeju od početka i ona mene provali da je gledam - rekao je Terza.
- To su takve gluposti druže, mene boli uvo za te gluposti - rekao je Bebica.
- Ma da, kako da ne - rekao je Terza.
- Ja sam radio zadatak u kući i sve sam vas usr*o - rekao je Bebica.
- Ti si sebe usr*o - rekao je Terza.
- Samo nek se gledaju - dodao je Bebica.
