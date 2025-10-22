AKTUELNO

Zadruga

Više se ne mešam u te priče: Sara Stojanović zauvek otpisala Terzu, od danas je zanima samo Luks! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Sara Stojanović i Sale Luks razgovarali su pred drugim takmičarima o svom poljupcu i ona je tom prilikom priznala da je Borislav Terzić Terza više ne zanima i da se ona neće ubuduće mešati u priče sa zauzetima.

- Saro je l' ti se ja sviđam? - upitao je Terza.

- Ti si emotivno zauzet, mene te priče više ne zanimaju - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dosta ti se i sviđao, tri - četiri dana. Najbolje da ti se sviđa mesec dana - rekao je Janjuš.

- Ja podržavam Luksa - rekao je Terza.

- Ja sam se pomirila s njim čim sam čula - rekla je Milena.

- Ja sam mu bila prekretnica - rekla je Sara.

- Sara je jedina devojka koja u životu nije pila terapiju. Ovo stvarno podržavam - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sale će stvarno da je čuva - rekla je Vanja.

- Draga Saro nek ti Bog otac pomogne - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

