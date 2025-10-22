AKTUELNO

Zadruga

On stvarno misli da to nije istina: Takmičari umiru od smeha zbog Bebičine zaslepljenosti, Kačavenda ga opet izdala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niže izdaju za izdajom!

Borislav Terzić Terza odmah je otišao kod svojih cimera koji su sedeli ispred ''Paba Prijatelji'' i zajedno s njima izogovarao Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić, a mnoge će iznenaditi upravo komentar Milene Kačavende.

pročitajte još

Osmislio sve do najsitnijeg detalja: Bebica ne može da dočeka 1. novembar da veri Teodoru, ne krije sreću zbog uspešnog zadatka! (VIDEO)

- Šta se dešavalo ovo sad? - upitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebica je bio sedam dana na zadatku da je ljut, a kaže Bebica: ''Sad svi misle da smo išli zbog Filipa'', on stvarno misli da to nije istina - rekao je Terza.

pročitajte još

Ključa od ljubomore: Aneli napala Kačavendu zbog Janjuša, Milena raspalila nikad brutalniju vređalicu! (VIDEO)

- Ne, nego ja mislim da je tražio zadatak da se pokrije - rekla je Milena.

- Evo sinoć kažu svi ljudi kažu da je istina - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Od ovih reči neće joj biti dobro: Maja i Terza udruženim snagama urnisali Aneli Ahmić! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Takmičari umiru od smeha: Asmin ponovo prepričao dogodovštine iz Grofičine kuće! (VIDEO)

Zadruga

Opšti haos u Eliti: Đukić i Bora vrelim plesom s Milosavom ostavili sve bez teksta, takmičari umiru od smeha! (VIDEO)

Zadruga

SUZA SUZU STIŽE! Ana Spasojević rida kao kiša zbog Matorine IZDAJE, ne može da veruje šta je snašlo (VIDEO)

Zadruga

Koliko je lud: Đukić i Toša ponovo prave šou, takmičari popadali od smeha! (VIDEO)

Košarka

'STVARNO SI TO DONEO?' Umrećete od smeha: Pogledajte Jokićevu reakciju na saigrača (VIDEO)

Društvo

ŽENO DA LI ZNAŠ S KIM ŽIVIŠ?! Beograđanka izdala stan muškarcu s porodicom, a on lagao da je u bolnici - Šok priča