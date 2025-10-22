On stvarno misli da to nije istina: Takmičari umiru od smeha zbog Bebičine zaslepljenosti, Kačavenda ga opet izdala! (VIDEO)

Niže izdaju za izdajom!
Borislav Terzić Terza odmah je otišao kod svojih cimera koji su sedeli ispred ''Paba Prijatelji'' i zajedno s njima izogovarao Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić, a mnoge će iznenaditi upravo komentar Milene Kačavende.
- Šta se dešavalo ovo sad? - upitao je Janjuš.
- Bebica je bio sedam dana na zadatku da je ljut, a kaže Bebica: ''Sad svi misle da smo išli zbog Filipa'', on stvarno misli da to nije istina - rekao je Terza.
- Ne, nego ja mislim da je tražio zadatak da se pokrije - rekla je Milena.
- Evo sinoć kažu svi ljudi kažu da je istina - rekao je Terza.
Autor: N.Panić