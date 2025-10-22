AKTUELNO

Zadruga

Druga grupa totalno omanula: Ivan kao kapiten zakazao, pobedu ne mogu da vide ni na slici! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikako im ne polazi ova igrica za rukom!

Takmičari su sa osmehom na licu izašli ispred Bele kuće kako bi odgovorili na izazov Velikog šefa, a ekipa Ivana Marinkovića totalno je zakazala na današnjem izazovu obzirom da se i on kao kapiten pokazao loše.

- Dvadeset devet prva grupa - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakvi su ovo nebitnjakovići, neću ni da se svađam sa njima - rekao je Uroš.

- Ivane možeš slobodno brže - rekao je Janjuš.

- Ma boli me k*rac - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

