Druga grupa totalno omanula: Ivan kao kapiten zakazao, pobedu ne mogu da vide ni na slici! (VIDEO)

Nikako im ne polazi ova igrica za rukom!

Takmičari su sa osmehom na licu izašli ispred Bele kuće kako bi odgovorili na izazov Velikog šefa, a ekipa Ivana Marinkovića totalno je zakazala na današnjem izazovu obzirom da se i on kao kapiten pokazao loše.

- Dvadeset devet prva grupa - rekao je Janjuš.

- Kakvi su ovo nebitnjakovići, neću ni da se svađam sa njima - rekao je Uroš.

- Ivane možeš slobodno brže - rekao je Janjuš.

- Ma boli me k*rac - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić