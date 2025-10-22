AKTUELNO

Nerio izvukao deblji kraj: Alibaba i Aneli brutalno zaratili i zatresli radio od urlika, njemu pala roletna i oduvao Sitinog sina! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Prelomilo se na njemu!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su  Asmina Durdžića kom su u radio upali Aneli Ahmić i potom Nerio Ružanji na kog se istresao.

- Ja sam znao šta njega čeka i to sam sve govorio, ali evo vidimo i sve to proživljava. Meni je nekad malo njega žao, ali dobro. Mene samo zanima Nora i moram da kažem da imamo priznanje od Nikice da mi je Sita ukrala pare isto kao što su i ostavili malu Noru kod tetke, a stvari pored groblja. Ja imam dokaze za sve apsolutno, kad nešto iznesem odmah dokazi idu napolje. Voditelj uđe i kaže da je za 90 posto potvrđeno dokazima, a Ivan kaže: ''Ja u to ne verujem'' - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Do kad ćeš lagati? P*čko smrdljiva, smrade lažovski moraš zapamtiti da će te j*bati moj brat. Lepo ti kažem da mi ne spominješ brata jer ćeš biti j*ben. Ti si klošar jedan koji je bio bez evra, tražio si od mene pare - upitala je Aneli.

- Ružna izađi, mirišeš mi na spaljenu gumu - rekao je Alibaba.

- Pišaćeš u gaće klošaru jedan - rekla je Aneli.

- Ona je donela Neriu čokoladu sa začinima i on je omađijan, već sada menjaj ploču - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli mi nije donela nikakvu hranu - rekao je Nerio.

- Ajde beži napolje Ahmiću, pun mi vas je k*rac Ahmiću - rekao je Alibaba.

- Klošaru jedan, koga ti teraš bre? Klošaru jedan - rekla je Aneli.

- Đubre jedno smrdljivo, kad dođe iz Sarajeva svaki put mi donese vaške u kuću. Ovo je ponašanje njene majke - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

