Jutros je ubio, gledao sam: Bora i Maja u duetu sprdaju Đukića zbog akcijanja sa Vanjom, on ih oduvao! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Maja Marinković i Bora Santana ćaskali su o žestokoj akciji Filipa Đukića i Vanje Prodanović koja se dogodila jutros u kući Odabranih, a u jednom momentu su se našalili sa njim zbog čega se Filip naljutio.

- Filipe hoćeš da ti dam krevet da spavaš sa devojkom? - upitala je Maja.

- Videću, ne smaraj - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gotovo, ne dam više. Je l' stvarno misliš da bi ja zbog vaše j*bačine prešla u mali krevet? - upitala je Maja.

- Sinoć je ubio, gledao sam - rekao je Bora.

- Pa što da ne j*be kad daju? Vidi ga mučenik što spava ovde, Fićo izdrži - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

