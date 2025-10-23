NE MOŽETE POJAVU DA MI SMISLITE: Obračun Maje i Miljane trese Belu kuću, Marinkovićeva ubacila u petu (VIDEO)

Tenzija raste!

Neporedno pred večerašnju emisiju došlo je do žestoke rasraprave između Maje Marinković i Miljane Kulić.

- To je jače od tebe, znaš da ćeš se pomiriti za dva dana - rekla je Maja.

- Ti se meni nisi obratila, nego si se indirektno obratila Sandri. Ti ja smo dva različita sveta. Poznata si u rijalitiju znaš po čemu. Ti i ja smo sušta suprotnost i ne možemo da se merimo. Ja sam na radiju iznela moje mišljenje - rekla je Miljana.

- Ja tebe gotivim, a ti mene pljuješ - rekla je Maja.

- Ti si se indirektno preko Sare obraćala meni. Ja sam došla do zaključka na osnovu cele situacije i promenila mišljenje. Meni su upali Asmin i Aneli i nisu mi dozovolili da završim do kraja. Ja ne menjam mišljenje, ali na osnovu vaših postupaka menjam. Uroš je rekao danas za tebe, a ja sam ga pitala zašto ti ne kaže u lice - rekla je Miljana.

- Mene boli ku*ac za vas - rekla je Maja.

- I mene boli ku*čina za tebe - rekao je Uroš.

- Isfrustrirana si i nemoćna - rekla je Miljana.

- Ne možete pojavu da mi smislite. Tvoje svađe su niske, a ja nisam niska - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić