Ono što je Sita uradila, ne možeš da spasiš: Lepi Mića očitao Aneli lekciju, dao joj savete zlata vredne (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli Ahmić sela je u pab sa Lepim Mićom, te ju je on posavetovao kako i šta da radi kada je u pitanju odnos Site Ahmić i Nerija Ružanjija.

Rešio da stane na put lažima! Nerio demantovao Aneli, tvrdi da je Sita podigla sve pare sa njegovog štednog računa i da ga je OTERALA U DUGOVE: Ja sam

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam ti ovde sinoć, ono što je Sita uradila ti to ne možeš da spasiš, to nek ona rešava. Neka uđe i neka rešava, ali je normalno da kao sestra ne možeš neke stvari da prihvatiš, ja te razumem. Ovde je sin rekao loše stvari za majku, to ne može niko da demantuje, nema tu sada. Onda ustaneš i kažeš da si mislila da mu ne treba više od toga, a ne da praviš budalu od sebe...Čim se sin žali na majku na televiziji tu nema nikakve priče, ili dođi da se braniš ili se pokaj - rekao je Mića.

ANELI OKREĆE LEĐA SITI!? Pokušava da spusti loptu sa Neriom, podržala njegovu vezu sa Hanom: Asmin najavio borbu za starateljstvo (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

