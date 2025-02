Elena lije suze! Raspala se zbog svega što je snašlo, brat probao da je uteši, pa joj dao savete zlata vredne (VIDEO)

Elena se slomila!

Elena Petrović prolazi kroz veoma težak period, od raskida sa Ognjenom Ravićem do mnogovtojnoh rasprava sa Božom Džonsem. Izgleda da je ona izmorena od svega što je smašlo, pa se osamila sa bratom Nikolom Despotovićem kod peći u kuhinji i ronila suze.

- Poludeću kunem ti se, umorna sam, ne mogu da se naspavam, nemam stvari, pun mi je ku*ac svega. Ne mogu ni da se isplačem kao čovek, kao da me nešto guši, takav imam osećaj. Ne znam mi ja šta me guši -rekla je Elena.

- Nemoj da plačeš, nema plakanja. Elena, pogledaj me, nema plakanja. Ti plačeš zbog koga? Ti plačeš zbog debila koji tebe pod*ebavaju i pričaju svašta za tebe -rekao je Nikola.

- Tenzija mi je i glavi, prsla sam -ponavljala je Elena.

- Džabe plačeš, budi neutralna. Hladi hlavu, lazi, sunčaj se, što moraš da kuvaš? Nahrani jariće kad treba i to je to. Sama sebe kodaš, dopuštaš to i oni to vide, hrane se time. Ovaj što ga se otac odrekao, što se trpa u bu*lju za 200 evra, on te je*e jer vidi da može. Je l' misliš da je to normalan čovek? -pitao je Nikola.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović