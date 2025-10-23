AKTUELNO

NEĆE DOŽIVETI DA BUDE MOJA ŽRTVA! Maja otkrila razlog zašto neće biti sa Lukom, Asmin obrnuo igricu pa stao u njenu zaštitu: Ti ovo nisi zaslužila, ja ću te braniti (VIDEO)

Aneli menja boje poput semafora!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić.

Da li si ti svesna da će Maja da ti skine Luku i to sa guštom? Ona šta zacrta, to i ostvari, a on nije ravnodušan.

- Ne možeš sprečiti ako postoji neka hemija. Ja sam napolju to videla, besnela sam. Kad sam ušla deluje da se povukao, ali ćemo videti - rekla je Aneli.

- Ona je meni rekla da neće smetati, a ja sam joj rekla: "Od mene to nećeš doživeti". Ja Luku stvarno gotivim - rekla je Maja.

- Ovo je moj neprijatelj! - skočila je Aneli na Luku koji se nasmejao.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam da me ne zanima devojka! Šta skačeš uz druge ljude? Ne zanima me devojka za tri života. Moje poštovanje ću ti pokazati. Da je vređam i da sam skočio na nju, šta biste rekli? - rekao je Luka.

- Ja nisam rekla dve reči i napravili ste haos. Kada je ušla rekla sam da bi ona volela. Što se Luke tiče, ne vidim zašto bi me vređao, a nisam mu ništa uradila. On je meni simpatičan i gotivim ga - rekla je Maja.

- Navodi ga da je muva - ubacila se Aneli.

- Sve i da radi to on ne sme da ima povatnu reakciju - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam štitila, a on je ispao magup i rekao. Nikad ne bih bila sa njim jer se muškarac ovako ne ponaša, ako pričam o toleranciji u ljubabvnim odnosima. Ona neće doživeti to da bude moja žrtva. Ahmići mi ne trebaju na grbači, to mi je fuj - rekla je Maja.

- Aneli je ušla u sedmicu i najstrašnije oblatila mene i moju porodicu i Staniju. Sad čujem da je Luka planirao sa Terzom da napada mene - ubacio se Asmin.

- Ovo je sad sukob zbog Maje - skočila je Kačavenda.

- Ovaj čovek tebe ne voli, ti njega voliš i ti ovo nisi zaslužila. Ja ću da te štitim, ipak ovo Nora gleda. Nema niko pravo da gazi majku mog deteta, ja imam! - skočio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam Luki rekao da će danas biti tema, a on mi je rekao: "Šta, sa Majom?",a ti si ga gurno. Što si me to pitao? - pitao je Dača.

- Vrlo sam mu simpatična, ali nikad ne bih dovolila da budem deo ovog cirkusa - rekla je Maja.

- Luka se u jednom momentu pravdao Maji. Ti si rekao: "Da isporičam, ja nisam papak", pravdao si se Maji da nisi takav papak preko mene. Maja je davala akciju, a on rekaciju. Ja sam Maju štitio jer mi je tako odgovaralo - rekao je Dačo.

