Pljušti na sve strane! Asmin došao do Aneli, pa počeo sa provokacijama, oni progovorili o DNK testiranju i roditeljstvu: Neću da blamiram Noru... (VIDEO)

Haos!

Asmin Durdžić došao je do kauča gde je sedela Aneli Ahmić, te je tako započeo razgovor sa njom, pa su se posvađali.

- Hoćeš čokoladu...Ko je počeo, ti ili ja - pitao je Asmin.

- Klošaru, ja sam s razlogom počela, ti to dobro znaš, ostavio si me - rekla je Asmin.

- Ja?! Jesam, ali sam ti bio drug. Ti si dokaz karme, ti si podržavala da neko koristi moje dete - rekao je Asmin.

- Je l' tvoje dete ili je Žikino - pitala je Aneli.

- Ti kaži...Kada ćemo praviti DNK?! - rekao je Asmin.

- Gde želiš?! Ovde ili napolju - pitala je Aneli.

- Evo ovde...Ne želim da sramotim Noru, radićemo napolju - rekao je Asmin.

- Bravo, onda budi normalan prema njenoj majci - rekla je Aneli.

- I ti prema njenom tati...Je l' trebalo ovo sve - rekao je Asmin.

- Klošaru, šta si došao da ga (Luka) provociraš?! Ranije si se trebao setiti da pričaš o Nori - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić