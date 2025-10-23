NE ZNA GDE UDARA! Asmin isponižavao Aneli zbog veze sa Lukom, pa joj udario na komplekse: Njena reakcija sve šokirala (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

Šta nekima tu nije jasno da želiš bez Aneli, Site i Grofice da viđaš Noru, jasno je šta bi se tu napravilo?

- Kad bih imao sa Norom kontakt bez njih... Ja želim da imam kontakt sa svojim detetom bez njih - rekao je Asmin.

- Zvao si mene i Noru da dođemo u kuću dok si bio sa Stanijom i napisao si "Šta me briga za Staniju" - rekla je Aneli.

- Ajde objavi ako imaš. One bi pakovale priču da sam ja lud za Aneli i spakovale bi Jasninu naletušu - rekao je Asmin.

- Rekla ti je da kupiš detetu telefon - ubacio se Luka.

- Kupio joj je Luka - rekla je Aneli.

- On želi da bude Alibaba ili Žalibaba kako me zove. Oni su naučili dete da Zove SOS u slučaju da se Grofica izvrne. Ona ti je zabranila da nosiš kačket - rekao je Asmin.

- Prvo mu je zamerila kačket i naočare. Ostavljena je sinoć tri puta - rekla je Sara.

- Nemoj da lažeš! - skočio je Luka.

Aneli, e nek si kupila njegov sat i ne daj mu ga za tri života.

- Kada smo išli u Roleks, Luki je trebao da stigne sat. Ja sam naručila sat, ali sam odlučila da mi se sviđa ovaj. On mi je rekao da uzmem ovaj ako mi se dopada. Zvali su me da samo ja mogu doći po sat i da imam 14 dana. Kupila sam sebi sat, zamenila za ovaj. Kad Luka izađe sačekaće tri meseca za sat - rekla je Aneli.

- Stavi ga pod vodu. Vi ste došli iz Turske - rekao je Asmin.

- AJde. Asmin je dao obećanje kad mu rodim Noru da će mi kupiti Roleks. U Istanbulu je sebi hteo kupiti Roleks, a ja sam ga odgovarala. Nije mogao nikad da kupi Roleks - rekla je Aneli.

- Guči papuče i Roleks, sve je jasno - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić