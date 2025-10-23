Karambol! Pale teške pretnje između Alibabe i Zorice, Ivan Marinković postao pretnja Bori Santani (VIDEO)

Opa!

Naredno pitanje bilo je za Lepog Miću.

- Što prodade Aneli da je pravila haos posle rođendana pošto je htela da ide na after, a čusmo koga su ona i Comara zvale - glasilo je pitanje.

- Ja sam prodao Aneli?! Kako sam onda Ahmić?! Ne znam ko je koga zvao, znam da su nekoga zvale i da su htele da idu na after - rekao je Mića.

- Je*em li te u usta ja, jedi go*na, ti ćeš meni da pretiš - rekla je Zorica.

- Grofice Zorice, se*i se sebi u usta - rekao je Alibaba.

- Šta treba da te podržavam pi*ko?! Ma*š ti smradu jedan. Je*em i tebe i Staniju, znaš li ti gde si došao majmune?! - rekla je Zorica.

Naredno pitanje bilo je za Boru Santanu.

- Zašto si dozvolio da ti Ivan Marinković pokvari vezu sa Anastasijom - glasilo je pitanje.

- Ja sam joj objasnio, to je bila spr*nja i zaj*bancija, on je pomislio da hoću nešto sa Sandrom, ja sam Sandri dao cigaru. Mina je dala cigaru, ja sam ušao unutra i to je cela priča. Proći će dva, tri meseca, videće. Sve smo rešili - rekao je Bora.

- Ja sam sedela u pušionici, Ivan je uleteo i rekao da se Sandra i Bora ljube, ona se nešto cela tresla, mislila sam da lažeš - rekla je Anastasija.

- Zakleo se u dete da je to video - rekla je Sara Šajić.

- Naravno. Evo ovako, ne radi se o tome i daleko od toga da želim da rasturim Borinu vezu. Istina je da sam to video, u situaciji kada je Aneli ušla i Bora sedeo pored Aneli, jeste namignuo i rekao: "Kakva devojka". Tvrdim, to sam video...Sinoć sam, takođe video, nisam sa Sandrom, samo sam shvatio da Bora kao moj drug, ja nikada ne bih prišao njegovoj devojci, čak i bivšoj. Ja sam stajao na rulet stolu, pogledao sam ka vratima, Bora je krenuo da poljubi Sandru - rekao je Ivan.

- Ne, nego je krenuo da mi šapne nešto - skočila je Sandra.

- Anastasija je pitala Sandru, ona čuči i umire od smeha. Bora je meni prišao i rekao mi je da su radili zadatak - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić