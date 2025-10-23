AKTUELNO

Zadruga

Karambol! Pale teške pretnje između Alibabe i Zorice, Ivan Marinković postao pretnja Bori Santani (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Naredno pitanje bilo je za Lepog Miću.

- Što prodade Aneli da je pravila haos posle rođendana pošto je htela da ide na after, a čusmo koga su ona i Comara zvale - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Sram te bilo, snimaš se, a imaš dete kod kuće: Asmin zalepio Aneli za patos, Nerio doživeo pomračenje, pa se obračunao sa Ahmićevom jer blati Hanu: Mo

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam prodao Aneli?! Kako sam onda Ahmić?! Ne znam ko je koga zvao, znam da su nekoga zvale i da su htele da idu na after - rekao je Mića.

- Je*em li te u usta ja, jedi go*na, ti ćeš meni da pretiš - rekla je Zorica.

pročitajte još

Nikad nisam osetio nešto prema Maji: Luka priznao da nema potrebu da vređa Marinkovićevu, Aneli pobesnela: Ne obraćaj mi se večeras! (VIDEO)

- Grofice Zorice, se*i se sebi u usta - rekao je Alibaba.

- Šta treba da te podržavam pi*ko?! Ma*š ti smradu jedan. Je*em i tebe i Staniju, znaš li ti gde si došao majmune?! - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Boru Santanu.

- Zašto si dozvolio da ti Ivan Marinković pokvari vezu sa Anastasijom - glasilo je pitanje.

- Ja sam joj objasnio, to je bila spr*nja i zaj*bancija, on je pomislio da hoću nešto sa Sandrom, ja sam Sandri dao cigaru. Mina je dala cigaru, ja sam ušao unutra i to je cela priča. Proći će dva, tri meseca, videće. Sve smo rešili - rekao je Bora.

pročitajte još

Da igram igru, išli bi u rikverc: Ilija Pečenica sateran u ćošak, Aneli potvrdila Neriovu priču da Sita NE DOZVOLJAVA OVO, a onda je Maja progovorila:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam sedela u pušionici, Ivan je uleteo i rekao da se Sandra i Bora ljube, ona se nešto cela tresla, mislila sam da lažeš - rekla je Anastasija.

- Zakleo se u dete da je to video - rekla je Sara Šajić.

pročitajte još

NE ZNA GDE UDARA! Asmin isponižavao Aneli zbog veze sa Lukom, pa joj udario na komplekse: Njena reakcija sve šokirala (VIDEO)

- Naravno. Evo ovako, ne radi se o tome i daleko od toga da želim da rasturim Borinu vezu. Istina je da sam to video, u situaciji kada je Aneli ušla i Bora sedeo pored Aneli, jeste namignuo i rekao: "Kakva devojka". Tvrdim, to sam video...Sinoć sam, takođe video, nisam sa Sandrom, samo sam shvatio da Bora kao moj drug, ja nikada ne bih prišao njegovoj devojci, čak i bivšoj. Ja sam stajao na rulet stolu, pogledao sam ka vratima, Bora je krenuo da poljubi Sandru - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nego je krenuo da mi šapne nešto - skočila je Sandra.

- Anastasija je pitala Sandru, ona čuči i umire od smeha. Bora je meni prišao i rekao mi je da su radili zadatak - rekao je Ivan.

pročitajte još

OČI U OČI POSLE TRI GODINE! Asmin saznao za Lukinu zabranu da vidi svoju ćerku, pa se obračunao sa Aneli: Hoćeš da me vratiš preko Nore! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Teške reči pale u zaborav: Uroš postao glavni potrčko Maje Marinković! (VIDEO)

Zadruga

AJMO KOLO: Bora zajedno sa gostima zaigrao, a hit Zorice Marković odzvanja imanjem (VIDEO)

Domaći

OVOME SE NISU NADALI! Bori i takmičarima popadale vilice kada su videli zanosne plesačice, proslava dosegla VRHUNAC (VIDEO)

Zadruga

Ima i Milena Kačavenda pravo da se zaljubi: Uroš dao sud o njenom odnosu sa Janjušem, Bebica i on složni da između njih GORI (VIDEO)

Zadruga

Crna mamba uvijala zmijskim telom! Maja Marinković pokazala zašto je fatalna po sve muškarce (VIDEO)

Zadruga

Želi da naprave bitan korak: Aleksandra i Ivan otkrili šta se dešava između njih dvoje (VIDEO)