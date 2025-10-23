Neočekivano: Miki potpuno zauzeo Ivanovu stranu, pa najavio obračun sa Pejom: Svi čekaju Jovanovu reakciju (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Mikija Dudića.

Kako te nije sramota da se družiš sa Eninim najvećim neprijateljem, Ivanom Marinković?

- Ja to sad prvi put čujem. Ja se sa Ivanom družim godinama unazad. Ja podržavam njegove principe i stavove iz tog perioda sa Enom i Jovanom. On i ja sedimo jedan pored drugog i ne družimo se konstantno - rekao je Miki.

- Bitno je da je on vrlo edukativno uticao na Peju, zato i jesi bezmu*ović - rekla je Milena.

- On je podržao sve što sam ja rekao tad - rekao je Ivan.

- Peji nije jasno kako si ti dobar sa njim - rekao je Bebica.

- To ću ja sa njim da vidim kad izađem - rekao je Miki.

Dragana, da li si srećna sa Matorom ili samo glumiš sreću zarad rijalitija?

- Ne glumim, srećna sam. Ako treba da budemo srećne ako se svađamo, posvađaćemo se - rekla je Dragana.

- Napolju su mesec ipo bile srećne. Ona nema nikakav kapacitet za rijaliti, a Matora joj je sigurica. Trpi sve i guta da ne bi ljudi komentarisali - rekla je Miljana.

- Zna da se ponaša kao zauzeta devojka. Ona nije takva osoba da odgovara. Jesam bila svakava, ali ovde nemam razlog. I kad se posvađamo, ona me ne uvredi nekom psovokom velikom - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić