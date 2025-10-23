AKTUELNO

Zadruga

Novi dan, nova kontradiktornost: Luka zamerio Neriu prekid kontakta sa Sitom, a zaboravio da se zbog ljubavi prvi ogradio od rođenog oca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pokušao da se iščupa!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Kako ti radiš ispravne stvari kad prekineš kontakt sa roditeljima zbog Aneli, a Nerio kad radi te stvari zbog veze od pet godina i ćerke on nema pravo? -glasilo je pitanje.

pročitajte još

HAOS U ELITI! Raskrinkana prljava igra Aneli Ahmić: Luka saznao šta mu je iza leđa radila sa Anđelom, na najgluplji način pokušala da se opere od FLER

- Nisam to rekao. Ne mogu da se porede moje situacija i njegove za koje je rekao da ima dokaze i da je istina. Ako ima svoju porodicu i Aneli je reklad a ga podržava u tome. Oni da nemaju dete razumeo bih Situ. Savet je dobar od roditelja, ali ne da se utiče da dete bude nesrećno - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nijedna majka nije zaslužila da se odvoji od dete od njega, pa ja ni Luki to ne bih dozvlila. Neriov izbor nje njegov. Ja Neria gledam i dalje kao malog dečka i nezahvalno mi je komentarisati - dodala je Aneli.

pročitajte još

Hoće da ga izigra: Janjuš obelodanio kako je Aneli ismevala Luku iza leđa, pa prebledeo kao krpa! (VIDEO)

- Ja se oca nisam odrekao, već se ograđujem da ne može da utiče na mene - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nova kontradiktornost Luke Vujovića: Mesecima pljuvao svog oca, a sad našao da morališe Neriju! (VIDEO)

Zadruga

Pogubila se u lažima: Kačavenda saterana u ćošak, posle ovih pitanja o Gastozu i Anđeli nije znala gde udara! (VIDEO)

Domaći

KAKO ĆE OBJASNITI OVU KONTRADIKTORNOST? Aneli optužila Hanu da je narkomanka, pa Neriu zamazala oči: Fanovi poput razjarenih bikova (FOTO)

Domaći

Skandal u Eliti: Ana Nikolić saznala da se Korda na sahrani njenog oca dopisivao sa drugom devojkom, njega oblio hladan znoj (VIDEO)

Zadruga

Radi mu o glavi?! Luka prekorio Milicu Dugalić zbog njenih 'laži' nakon njegove diskvalifikacije, ona počela da se pravda! (VIDEO)

Zadruga

Rekao, pa porekao: Munjez tvrdi da je on Miličin pravi prijatelj, kao i da je osudio Terzu zbog veze sa Sofijom (VIDEO)