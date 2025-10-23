Novi dan, nova kontradiktornost: Luka zamerio Neriu prekid kontakta sa Sitom, a zaboravio da se zbog ljubavi prvi ogradio od rođenog oca! (VIDEO)

Pokušao da se iščupa!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.
- Kako ti radiš ispravne stvari kad prekineš kontakt sa roditeljima zbog Aneli, a Nerio kad radi te stvari zbog veze od pet godina i ćerke on nema pravo? -glasilo je pitanje.
- Nisam to rekao. Ne mogu da se porede moje situacija i njegove za koje je rekao da ima dokaze i da je istina. Ako ima svoju porodicu i Aneli je reklad a ga podržava u tome. Oni da nemaju dete razumeo bih Situ. Savet je dobar od roditelja, ali ne da se utiče da dete bude nesrećno - govorio je Luka.
- Nijedna majka nije zaslužila da se odvoji od dete od njega, pa ja ni Luki to ne bih dozvlila. Neriov izbor nje njegov. Ja Neria gledam i dalje kao malog dečka i nezahvalno mi je komentarisati - dodala je Aneli.
- Ja se oca nisam odrekao, već se ograđujem da ne može da utiče na mene - rekao je Luka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić