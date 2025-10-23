Pokušao da mu otvori oči: Janjuš ubacio u petu i počeo da turira Luku, ubeđen da Aneli voli njega! (VIDEO)

Luki nije lako!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Ivana Marinkovića.

- Na igri istine si rekao Aneli da je šah-matirala i Janjuša i Asmina, kako? Šah-matiranje nisu reči već dokazi - glasilo je pitanje.

- Oni su se celu igru istine otimali oko nje i rekli ko će da joj postavi pitanje, ali šah-mat je bio kada ga je pitala: ''Da li hoćeš dete'', a on je odbio - rekao je Ivan.

- Ne, nego je on rekao da sa ženom kao što je ona ne bi seo ni na kafu - rekao je Luka.

- Šta sam ja drugačije rekao? Šah-matirala ga je tom rečenicom, a obojicu je šah-matirala zato što je niste ostavljali na miru. Ispadate smešni kad joj namćete tri muškarca - upitao je Ivan.

- Ko je koga šah-matirao? Ona sad može da matira samo Luku, mene ne - rekao je Janjuš.

- Ona da njemu danas nije odgovorila, bilo bi da ga voli - rekao je Luka.

- Ona meni ne može da ne odgovori, ti to moraš da shvatiš - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić