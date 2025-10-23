AKTUELNO

Zadruga

Više nije Luka, sad je CUKA: Gledaoci ga urnišu zbog poniženja koje guta od Aneli, on izgleda želi još! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: pink.rs ||

Šokirao se!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Luka da li si Vujović ili cukica od Ahmića koji bace koksu i pojedu je zajedno s njim, pa je opet šutnu? Gde ti je muškost? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Sa njim ne može da izađe na kraj: Aneli se udružila sa Urošem protiv Alibabe, on ne prestaje da ih rešeta! (VIDEO)

- Glupo je što me tako vide, ali nek pogledaju malo strim i raspravu između mene i Aneli. Verujem da je imala bes, ali videćemo na dalje kako će biti. Vreme će pokazati da li me voli, ali normalno da je ovo došlo pitanje obzirom da ljudi nisu imali još prilike da vide mene - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je imao greške i već smo sve utvrdili, a za mene je glupost da neko priča da je flert inat. Ne mislim da će raskinuti i da će im veza pući na početku, ali da nije došla Aneli on bi se upustio sa Majom u priču. Čuli smo da je tražio od drugara da uzme telefon, znači već napolju je sumnjao. Ja bih bila dvolična i licemerna jer to za mene nije ljubav ako sumnjaju - rekla je Matora.

pročitajte još

Nada poslednja umire: Terza i posle svih šut-karti nastavlja da veruje da će jednog dana biti Minin dečko! (VIDEO)

- Neću da se pravdam nikome, ali Aneli vrlo dobro zna sve i mi smo pričali o apsolutno svemu. Nismo još pričali o Janjušu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli zna da ja ništa ovde slagao nisam - rekao je Janjuš.

- Kad si se dopisivao sa Orhidejom? - upitala je Aneli.

pročitajte još

Boriću se za tebe dok stojim na ovim nogama: Janjuš pred Lukom izjavio ljubav Aneli, želi PET DANA sa njom na Rajskom ostrvu! (VIDEO)

- Ti znaš da ja sve pričam i da ništa slagao nisam - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ostao u potpunom šoku: Đukić se čudom čudi zbog Janjuševog izgleda, nikako ne shvata jednu stvar! (VIDEO)

Zadruga

Totalno promenila ploču: Boginja naprsno zavolela Anđela, on ne shvata o čemu se radi! (VIDEO)

Domaći

Darko Lazić obavestio javnost o važnoj odluci koju je doneo! Nakon poslednje SAOBRAĆAJKE ništa više nije isto

Domaći

Ne zna se ko pije, a ko plaća: Oglasio se Đedović i otkrio kako vidi Minu i Alibabu, jedno saznanje ga totalno zbunilo! (VIDEO)

Zadruga

Ja nju znam kako diše: Alibaba i Janjuš udruženim snagama urnišu Luku, sve više ga ubeđuju da ga Aneli ne voli! (VIDEO)

Domaći

Staniji sigurno smeta: Alibaba progovorio o odnosu sa Minom, saznao da je Milosava ljubomorna na njihovo blisko druženje! (VIDEO)