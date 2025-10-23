Više nije Luka, sad je CUKA: Gledaoci ga urnišu zbog poniženja koje guta od Aneli, on izgleda želi još! (VIDEO)

Šokirao se!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Luka da li si Vujović ili cukica od Ahmića koji bace koksu i pojedu je zajedno s njim, pa je opet šutnu? Gde ti je muškost? - glasilo je pitanje.

- Glupo je što me tako vide, ali nek pogledaju malo strim i raspravu između mene i Aneli. Verujem da je imala bes, ali videćemo na dalje kako će biti. Vreme će pokazati da li me voli, ali normalno da je ovo došlo pitanje obzirom da ljudi nisu imali još prilike da vide mene - rekao je Luka.

- On je imao greške i već smo sve utvrdili, a za mene je glupost da neko priča da je flert inat. Ne mislim da će raskinuti i da će im veza pući na početku, ali da nije došla Aneli on bi se upustio sa Majom u priču. Čuli smo da je tražio od drugara da uzme telefon, znači već napolju je sumnjao. Ja bih bila dvolična i licemerna jer to za mene nije ljubav ako sumnjaju - rekla je Matora.

- Neću da se pravdam nikome, ali Aneli vrlo dobro zna sve i mi smo pričali o apsolutno svemu. Nismo još pričali o Janjušu - rekao je Luka.

- Aneli zna da ja ništa ovde slagao nisam - rekao je Janjuš.

- Kad si se dopisivao sa Orhidejom? - upitala je Aneli.

- Ti znaš da ja sve pričam i da ništa slagao nisam - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić