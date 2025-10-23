Neće se dobro provesti: Luka priznao da mu Maja nije bila inat, Aneli prebledela od muke! (VIDEO)

Palo priznanje!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.
- Šta je razlog da te sada Biljana i javno ne voli? Znali smo da te tajno ne voli, ali zbog čega sad javno ukoliko ti nju ne vređaš? - glasilo je pitanje.
- Ne znam stvarno, nikada ružnu reč nisam rekla. Dosta puta sam je zvala da se vidimo, a ona je uvek izbegavala. Posle onih glasovnih sam i dalje bila dobra s njim, a ona je slala moje gole slike - rekla je Aneli.
- Ništa ne kapiram jer je išla protiv mog oca i vređala ga zbog Aneli, tako da mi ništa nije jasno. Meni majka nikada privatno rekla ništa loše za Aneli - rekao je Luka.
- Meni je rekao Bajo da će da iskoriste Maju za rijaliti priču - rekao je Alibaba.
- To je takva laž. Mene je povredilo što je Aneli prećutala za Janjuša, možda moja majka zbog toga ima loše mišljenje o njoj. Meni se isto poverenje poljuljalo i zato nisam terao inat sa Majom - rekao je Luka.
- To je sve bilo pre nego što se saznalo za Janjuša, odnosno ti snimci sa Đedovićem - rekla je Aneli.
- Sve si rekao time da s Majom nisi terao inat. To znači da u sebi imaš simaptiju koja je povređena - rekla je Matora.
- Ti si došao sa nepoverenjem u rijaliti - rekla je Milena.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić