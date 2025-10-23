AKTUELNO

Zadruga

Bebica prebledeo kao krpa: Filip čeka da Teodora bude slobodna, Bela kuća navija za novu ljubavnu priču! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Teodora Delić.

- Zbog čega je Filip toliko ubeđen da ćete Bebica i ti raskinuti? Rekao je da će nešto pokušati ako Bebica i ti raskinete, a nije koristio "ako" - glasilo je pitanje.

- Ovo je više pitanje za Filipa. Nenad je prema meni imao distancu, to je bio njegov zadatak. Možda je on to primetio. U ovih sedam dana sam i ja mislila tako, s obzirom kako se on ponašao, pa nije čudno ni što su ostali. Ja nemam od čega da se branim - govorila je Teodora.

pročitajte još

Živim za taj dan: Aneli priželjkuje vrelu akciju Janjuša i Kačavende! Milena upalila vređalicu, Alibaba skočio da brani bivšu! (VIDEO)

- Ona već dve godina priča sa Filipom i onda on iznese priće - rekao je Terza.

- Ljudi koji ovde poznaju Filipa bolje od mene kažu da on nikad ne laže. Janjuš isto zna za ovu priču, mi smo to pričamo - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filip ne laže ništa. Filipe, da li si video da te je gledala Teodora? - pitao je Janjuš.

- Jeste, ja sam to rekao. Ja nemam šta da verujem u njihovu vezu, to je na njima. Ja ne mogu da znam šta oni misle i šta će da rade. Ja neću da se mešam i to sam rekao - govorio je Filip.

pročitajte još

SMEĆARU, DECA SU TE SE ODREKLA! Marija Kulić otpisala Ivana Marinkovića ZA SVA VREMENA: Crći ćeš sam u ćumezu, Željko za tebe NI NE PITA!

- Teodora se izobliči kad se radi o Filipu i vidim da se on njoj sviđa. Ne zna kako da ga se otarasi, žao joj je. Filip je rekao da mu se sviđa Teodora ali da se boji karme da mu se to ne vrati. Ja mislim da je Filip dečko za poželeti i da bi njih dvoje bili lep par, izgledom, tetovaže - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nova drama u Eliti: Bebica i Vanja zaboravili sve teške reči, Ivan kao oparen skočio na njih! (VIDEO)

Zadruga

Luka se nabacivao Sandri pre dve godine?! Milena izvukla keca iz rukava, pa progovorila o prošlosti Vujovića i Aneli, on prebledeo (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Teodora i Bebica ne mogu da se zaustave, pljušte provokacije! (VIDEO)

Zadruga

BRUJI BELA KUĆA! Ivan i Mića ZATRESLI zidove svojom žučnom raspravom, pljušte optužbe na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

POKAZALI KAKVI SU PRIJATELJI: Kačavenda ponovo na brutalnoj osudi zbog pijanstva, Bebica i Vanja uložili svaki atom snage da je zaštite (VIDEO)

Domaći

HAOS NE PRESTAJE: Teodora i Bebica ratuju sa Aneli i Lukom, pljušte brutalne uvrede i psovke! (VIDEO)