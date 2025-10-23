Bebica prebledeo kao krpa: Filip čeka da Teodora bude slobodna, Bela kuća navija za novu ljubavnu priču! (VIDEO)

Tenzija!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Teodora Delić.

- Zbog čega je Filip toliko ubeđen da ćete Bebica i ti raskinuti? Rekao je da će nešto pokušati ako Bebica i ti raskinete, a nije koristio "ako" - glasilo je pitanje.

- Ovo je više pitanje za Filipa. Nenad je prema meni imao distancu, to je bio njegov zadatak. Možda je on to primetio. U ovih sedam dana sam i ja mislila tako, s obzirom kako se on ponašao, pa nije čudno ni što su ostali. Ja nemam od čega da se branim - govorila je Teodora.

- Ona već dve godina priča sa Filipom i onda on iznese priće - rekao je Terza.

- Ljudi koji ovde poznaju Filipa bolje od mene kažu da on nikad ne laže. Janjuš isto zna za ovu priču, mi smo to pričamo - govorio je Terza.

- Filip ne laže ništa. Filipe, da li si video da te je gledala Teodora? - pitao je Janjuš.

- Jeste, ja sam to rekao. Ja nemam šta da verujem u njihovu vezu, to je na njima. Ja ne mogu da znam šta oni misle i šta će da rade. Ja neću da se mešam i to sam rekao - govorio je Filip.

- Teodora se izobliči kad se radi o Filipu i vidim da se on njoj sviđa. Ne zna kako da ga se otarasi, žao joj je. Filip je rekao da mu se sviđa Teodora ali da se boji karme da mu se to ne vrati. Ja mislim da je Filip dečko za poželeti i da bi njih dvoje bili lep par, izgledom, tetovaže - govorila je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić