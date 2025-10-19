Nova drama u Eliti: Bebica i Vanja zaboravili sve teške reči, Ivan kao oparen skočio na njih! (VIDEO)

Sve veća tenzija!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću.

- Ja sam već pričao o Anđelu i sve najbolje mislim o njemu stvarno. Kulturica, džentlmen, vaspitan, kida na anketama i to mi je jako drago. Dopada mi se jer ne priča loše o bivšim devojkama, ako si već bio sa nekim i odnos je bio loš ti si birao. Što se tiče Vanje imam okej mišljenje. Imamo površnu komunikaciju. Mislim da se nisi nešto specijalno istakla. Nisam nikad bio sa tobom u rijalitiju, a mnogi kažu da si pala pod Kačavendinu senku, ali ne znam i ne bih preterano o tome. Vidi se da si čista, uredna i pedantna. Ostavljam Anđela, šaljem Vanju - rekao je on.

- Vanja i ja smo u sedmici imali super odnos, provodili smo vreme zajedno i naš sukob je počeo zbog stvari koje je branila, ispalo je da je istina ono što sam ja pričao, a to je da Miljana i Žana nisu prijateljice kao što su predstavljale - rekao je Bebica.

- Isto tako je ovaj lubeničar pričao da su bile mrtve pijane - dodao je Ivan.

- NIje istina. Bili smo Miljana, Željko i ja i deca. Bitno mi je da se ispostavilo da sam ja tad govorio istinu. Žana je tad pokazala da je lojalan prijatelj i da će stati na stranu prijatelja. Rekao sam tad da se mešaš bezveze, tako se i završila naša prethodna sezona. Drago mi je da si me navela za sposobnog kad je bila anketa. Mi se nismo vređali. Drago mi je da nam se odnos vratio jer ja o tebi imam lepo mišljenje. Po svojim životnim stavovima mislim da si izgrađena, imaš mišljenje o svim situacijama ovde. Ona je jedna od retkih koja nikad nije pristrasna. Što se tiče Anđela sve što sam rekao stojim iza toga. Ostavljam Anđela - rekao je on.

