Zadruga

Neću više da ćutim: Aneli poručila adminki da zna šta da radi, Luka podivljao! (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, kako bi prokomentarisao Anelino izlaganje.

- Ne znam šta da razotkrije, ako se raziđemo, ona će da kaže da je moj cilj bio da glumim žrtvu...Može da radi šta hoće, može da priča šta hoće. Ona meni svaki dan govori: "hajde ostavi me, ostavi me", ja mogu da provodim vreme samo s muškarcima, ona će da kaže da sam hladan i da joj ne posvećujem pažnju - rekao je Luka.

- Nijednom nisam rekla: "hajde ostavi me" - rekla je Aneli.

- Ja sam pričao sa Sanjom, znam šta mi je žena rekla, zašto me ne pljuju ljudi?! Hajde neka me Sanja pljuje. Loš sam bio prošle sezone, loš sam bio napolju, loš sam sada - rekao je Vujović.

- Pušten je klip sa Sarom, svi smo rekli da Aneli osuđuje. Ovde je poenta klipa da on čuje Asmina, a ne reaguje - rekla je Matora.

- Ja nisam rekla da je on loš, za mene je on meni najbolji. Ja sam joj rekla da kada joj dam znak kada vidim da počinje da me manipuliše, da zna šta da radi - rekla je Aneli.

- Mene ne zanima Maja - rekao je Luka.

- Za mene se on nije popravio čim ima komunikaciju s njih dvoje - rekla je Aneli.

- Veću komunikaciju imaš ti Aneli sa mnom nego Luka - dobacio je Janjuš.

- Neću više da ćutim, ali neću vređati. Nije me danas vređala, ali mi je došlo deset ljudi koji mi je reklo: "kako dozvoljavaš da te ovako vređa?". Sa mnom je živela, sa Asminom o detetu da, više ni sa kim komunikacija - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

