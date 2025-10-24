Gurate sve pod tepih: Janjuš pokušava da pomogne Luki da prevaziđe probleme sa Aneli, on potvrdio raskid (VIDEO)

Nočekivano!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Sad je došla Aneli ovde, da li sebe smatraš krivim? - pitao je Janjuš.

- Da - rekao je Luka.

- Zašto je nisi pitao da li želi da pređete preko svega i nastavite? Sve je gurano pod tepih - rekao je Janjuš.

- Ona je meni nabacivala da priznam da mi se sviđa Maja i da ću da trpim sve tek. Htela si da raskinemo, evo raskidamo - rekao je Luka.

- Luka imam utosak da su ti svi krivi - rekla je Ivana.

- Drugačije bih napolju reagovao, rekao bih joj sve u lice. Ne može napolju ni da dođe do te situacije, nismo proveli pet minuta jedno bez drugog - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić