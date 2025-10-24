AKTUELNO

Zadruga

Gurate sve pod tepih: Janjuš pokušava da pomogne Luki da prevaziđe probleme sa Aneli, on potvrdio raskid (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nočekivano!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Sad je došla Aneli ovde, da li sebe smatraš krivim? - pitao je Janjuš.

- Da - rekao je Luka.

- Zašto je nisi pitao da li želi da pređete preko svega i nastavite? Sve je gurano pod tepih - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je meni nabacivala da priznam da mi se sviđa Maja i da ću da trpim sve tek. Htela si da raskinemo, evo raskidamo - rekao je Luka.

- Luka imam utosak da su ti svi krivi - rekla je Ivana.

- Drugačije bih napolju reagovao, rekao bih joj sve u lice. Ne može napolju ni da dođe do te situacije, nismo proveli pet minuta jedno bez drugog - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

'MAJA MI SE SVIĐA FIZIČKI!' Stanislav otkrio svoje simpatije, progovorio o odnosu sa Ša, pa otkrio šta misli o vezi Mione i repera: VIDI SE DA IMA PR

Zadruga

Raskid u najavi: Aneli priznala Luki da joj se zgadio i da nije mogla očima da ga gleda, on u totalnom šoku! (VIDEO)

Zadruga

Narod mu se smeje, radi sve zbog podrške: Miksi pokušava da otvori Luki oči, on ponovo pokušao da preokrene sve (VIDEO)

Zadruga

GURALI PROBLEME POD TEPIH?! Aneli otkrila gde su pogrešili ona i Janjuš, a onda joj je Uroš DAO SAVET! (VIDEO)

Zadruga

Zataškavanju nikad kraja: Sanja Grujić šokirala sve svojim odgovorima, Marko gurnuo njihove probleme pod tepih! (VIDEO)

Zadruga

Našla način da ubije tugu: Mateja pomaže Eni da prevaziđe raskid sa Pejom! (VIDEO)