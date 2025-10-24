TRESE SE BELA KUĆA! Asminu pala roletna, najavio žestok obračun sa Sitom i Aneli, pa odlučio da se bori za starateljstvo nad Norom (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Pre pet minuta je rekao da ako neko bude vređao Aneli da će je braniti - rekao je Luka.

- Rekao sam ako neko bude dirao Noru da ću mu je*ati mater. Vidim da ona skače na mene, pa evo ti je brani sad - rekao je Asmin.

- Nebitan si mi - rekla je Aneli.

- Došao sam zbog sestre tvoje. Je*aću joj mater kad tad. Ona se meni gadi! Meni je moj advokat 25 posto u firmi, što bih ja njega je*avao. Ja samo je*em žene koje imaju si*e i koje su tamne. Luka, molim te poslednji put, nemoj sa mnom u sukob da ulaziš. Rekao sam ti danas da je ne provociraš - rekao je Asmin.

- On je rekao da mu je jedina želja dete da vidi i da ga niko ne zanima više, pa da će uzeti starateljstvo. Ne može Sita da mu bude prioritet - rekao je Luka.

- Luka, zašto mora da se uslovljava za dete? - pitala je Ivana.

- Zašto mi ne date dete tri godine? Jesam li ja bio tata monstrum koji ne želi dete da vidi? - pitao je Asmin.

- Pri svemu stojim. Nisi želeo. Imaš Mustafinu prepisku napolju gde je rekao da te dete ne zanima - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić