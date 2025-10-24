Ja sam si*a za sve njih: Asmin ne štedi reči na Anelin račun, za Luku ima SAMO JEDNO (VIDEO)

Asmin Durdžić šetao je po Odabranima, te je tom prilikom opleo po Luki Vujoviću i Aneli Ahmić.

- I onaj Luka pi*ka brate. Brate, žena kao Aneli, ne može da ti se objasni s kakvim muškarcima je bila, ja sam mala si*a za njih. Ona ne poštuje muškarca koji je mazi, koji je voli, koji je grli, koji joj tepa, koji joj ne opali šamar. Evo Maja, Maja je za nju dama - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić