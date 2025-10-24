AKTUELNO

Drugačiji nam je odnos, ja ga pomazim, on... Kačavenda otvorila dušu Mini i Dači o druženju s Janjušem, evo šta primećuje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskrena do koske!

Milena Kačavenda sedela je na garnituri, tačnije na kauču sa Minom Vrbaški i Dačom Virijevićem, te je započela razgovor s njima o Marku Janjuševiću Janjušu.

- Mi smo provodili tada vreme zajedno, kada se vratio to, niko kada poludi nije smeo da mu priđe, samo ja. Sada je drugačije jer mi više vremena provodimo zajedno. To je bez ikakvog razgovora i dogovora, niti se primiče neko, niti se naslanja. Ja mogu da se distanciram, to bi tek onda bilo - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poenta je da mi neke stvari ne treba da radimo zbog nas. Ja sam danas pogrešio što sam joj rekao da je mahaluša, ona to traži - rekao je Dača.

- Meni je večeras rekla da sam ku*va stara, da me sinovi gledaju, Janjušu je pet puta rekla: "Smiri ovu tvoju kur*vu"...Ja ga pomazim po ruci, nije mu bilo dobro, on mi kaže: "Šta si se opustila?", do juče smo se grlili i sve. S obzirom da sam 30 godina bila u jednom odnosu, ja se ne razumem u te odnose i frajere - rekla je Kačavenda

- Ovo su neki novi momenti - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja njega ženo kada sam pipnula po ruci kao da ga je udario strujni udar. Kaže: "Šta si ti pila?". Ne ide, a s druge strane, neko dođe i kaže nešto. Oni mene za njega ne pitaju, kaže mi Darko da sam se zaljubila, rekla sam da nisam, da bih rekla da jesam, ali da nam je drugačiji odnos, jeste. I ujutru kada je bila igrica, mi izlazimo, kaže Darko: "Hajde prijepoljska snajka", Janjuš kao: "Ne turiraj", nama bi ovde je*ali majku - rekla je Kačavenda.

- Vi niste mali. Ne treba da te intresuje ko će šta da ti kaže i da se pravdaš, ti si neko ko ima godine i ko je prošao šta je prošao - rekla je Mina.

- Ja nju kada sam videla u hotelu ženo, kao uhoda - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

