Neočekivano: Luka i Aneli nakon prekida veridbe nisu razdvojili krevete: Svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

Opa!

U toku emisije "Gledanje snimaka", došlo je do raskida veridbe Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

Naime, oni su ove nedelje u Izolaciji jer su izabrani kao portčci od strane ovonedeljnog vođe, Marka Janjuševića Janjuša, te su spavali sa spojenim krevetima, ali su se udaljili jedno od drugog. Kako je situacija između njih večeras krenula naopako, svi su očekivali razdvajanje kreveta, što se večeras nije desilo.

Da li ovo znači da ipak nije došlo do trajnog pucanja veridbe i da će svojoj ljubavi dati još jednu šansu - ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić