AKTUELNO

Zadruga

Neočekivano: Luka i Aneli nakon prekida veridbe nisu razdvojili krevete: Svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

U toku emisije "Gledanje snimaka", došlo je do raskida veridbe Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

Naime, oni su ove nedelje u Izolaciji jer su izabrani kao portčci od strane ovonedeljnog vođe, Marka Janjuševića Janjuša, te su spavali sa spojenim krevetima, ali su se udaljili jedno od drugog. Kako je situacija između njih večeras krenula naopako, svi su očekivali razdvajanje kreveta, što se večeras nije desilo.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li ovo znači da ipak nije došlo do trajnog pucanja veridbe i da će svojoj ljubavi dati još jednu šansu - ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

TEODORA ČEKA PRSTEN OD BEBICE! Sad je sve u njegovim rukama, a svi se pitaju samo jedno! (VIDEO)

Zadruga

Sada je sve jasno: Luka i Aneli ne mogu jedno bez drugog (VIDEO)

Zadruga

Na ovo nisu spremni: Luka postavio Aneli iznad porodice, priznao da bi se sukobio sa Bajom zbog nje! (VIDEO)

Zadruga

Jao, nemoj da se praviš fina: Viktor pozvao Radu da spoje krevete, ona odbila, pa naletela na Sarin prekor (VIDEO)

Domaći

OVOME SE NISU NADALI! Bori i takmičarima popadale vilice kada su videli zanosne plesačice, proslava dosegla VRHUNAC (VIDEO)

Zadruga

Ozvaničili pomirenje: Luka i Aneli se zaigrali ispod pokrivača, sve puca od strasti (VIDEO)