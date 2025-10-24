PRONAŠAO NAČIN DA JOJ POŠALJE PORUKU: Luka rešio da se Aneli obrati putem stihova! (VIDEO)

Evo šta je odlučio!

Luka Vujović zatražio je od Drveta mudrosti pesmu, je zauzvrat rekao jednu tajnu.

- Imam taju da smo Aneli i ja planirali da se venćamo nakon superfinala. Takođe, tajna je da mi je rekla da želi da se nakon toga ostvarimo kao roditelji - rekao je Luka.

- Luka, koju pesmu želiš? - upitalo je Drvo.

- Ona mi je rekla da bi više želela sa mnom decu, da bi imali blizance. Uvek je kačila pesmu ''Budi mi neko'', to mi je rekla, ja bih voleo da je čujem sad - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.