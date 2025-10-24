AKTUELNO

Zadruga

PRONAŠAO NAČIN DA JOJ POŠALJE PORUKU: Luka rešio da se Aneli obrati putem stihova! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Evo šta je odlučio!

Luka Vujović zatražio je od Drveta mudrosti pesmu, je zauzvrat rekao jednu tajnu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imam taju da smo Aneli i ja planirali da se venćamo nakon superfinala. Takođe, tajna je da mi je rekla da želi da se nakon toga ostvarimo kao roditelji - rekao je Luka.

- Luka, koju pesmu želiš? - upitalo je Drvo.

- Ona mi je rekla da bi više želela sa mnom decu, da bi imali blizance. Uvek je kačila pesmu ''Budi mi neko'', to mi je rekla, ja bih voleo da je čujem sad - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

#ELITA

#ZADRUGA ELITA

POVEZANE VESTI

Zadruga

REŠIO DA GA SKLONI OD MINE: Asmin doneo odluku da spoji Anastasiju i Terzu, razradio taktiku i bacio se u akciju! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK PREOKRET: Luka konačno izneo iskreno mišljenje o Siti Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

Neću da ulazim u vezu: Mina nakon haosa sa Terzom otvorila dušu Alibabi, pa priznala da li prema njemu ima OSEĆANJA! (VIDEO)

Zadruga

Neću da glumim i ne umem: Alibaba ogolio dušu, pa priznao šta oseća prema Staniji (VIDEO)

Domaći

Rešio da se oglasi: Nakon optužbi bivše devojke da je bio nasilan prema njoj, oglasio se i poznati fitnes trener! Imao samo jedno da poruči (FOTO)

Zadruga

DAO SVOJ SUD: Đole otvorio Aneli šolju, pa joj otkrio šta vidi u budućnosti! (VIDEO)