PREKIPELO MU: Luka pobesneo zbog flerta Aneli i Anđela, žestoko joj odbrusio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U prvom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide snimak na kojem se gledaju Aneli Ahmić i Anđelo Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi imamo lepo mišljenje o njemu. Anđelo je lep dečko, o njemu imam lepo mišljenje. Luku volim, to je tako. Anđelo me jeste komentarisao loše, to me je veoma uvredilo. Evo, Anđelo se meni namerno nasmeje - rekla je Aneli.

- Da, nasmejemo se jedno drugom, ne vidim razlog da sklanjamo pogled i da okrećemo glavu - rekao je Anđelo.

- Milane, ja sam se na snimku gledala u ogledalu, ne znam kome se on smeškao - rekla je Aneli.

- Neka se smeškaju, slobodno. Evo, kakav je njen stav. Zamislite kako ona sada reaguje, ona ima pravo da radi šta želi. Umesto da kaže njemu da ne radi, ona se ne buni jer se on njoj smeška - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

