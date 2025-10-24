LUKA PROMENIO SVE BOJE: Aneli vinula Janjuša u nebesa, uzdigla ga iznad svih bivših, pa istakla: ISPAO JE ČOVEK... (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani u emisiji ''Gledanje snimaka'' kako bi prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Vidi se ovde da se smeška, ali daleko je jače bilo ono sa Janjušem i njen pogled. Luka mora da se pomiri sa tim kakva je to ljubav bila i da im je veza osuđena na propast. Ja to mislim. Luka je vidno povređen, to je jasno. Mislim da je i sa njene strane gotovo, ali i da će on biti sa nekom drugom devojkom, a da to nije ni Maja - rekao je Bora.

- Mislim da je luda Aneli ako sa nekim uđe u odnos ovde, dok ne reši svoje stvari koje ima, pitanje Nore i svega što ide uz to - istakao je Janjuš.

- Moram da kažem da je Janjuš najbolje reagovao kada je Nerio ušao, ispao je čovek i to ne mogu da poreknem - kazala je Aneli.

