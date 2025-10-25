INTERES JE JAČI OD VEZE! Lepi Mića svu odgovornost zbog raskida svalio na Luku, Aneli pokušala da opere sebe: Ja imam emocije, sve bih mu oprostila (VIDEO)

Aneli dobila amneziju na svoja flertovanja!

Aneli Ahmić došla je u Pab kod Lepog Miće kako bi sa njim i Ilijom Pečenicom porazgovarala o Luki Vujoviću, njenom bivšem vereniku.

- Šta imam da se obraćam komšiji za moju ženu? - rekao je Mića.

- Van pameti! Dao privatnost a obrisao sve - rekao je Ilija.

- Ona nije mogla da izdrži ovde, pa mu je rekla sve. On je hvalio vezu kao da je bajna i sjajna - rekao je Mića.

- To su vaše veze i brakovi, zato ste tu gde jeste. Budi u vezi sa Cokom i rešiš sve probleme. Meni kad bi moja žena ovo uradila ja bih spakovao stvari. Oni nemaju mu*a to da uraje jer imaju veći interes od veze, a to su fanovi - rekao je Mića.

- On je danas rekao: "Šta ako je ona bila sa mnom samo zbog toga jer nije imala gde spavati". Meni se ovde meri sve. Ja imam emociju prema njemu. Sve bih mu oprostila jer ga volim - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić