Slavice, svanulo vam je: Zorica Marković demolirala Bebicu zbog flerta Đukića i Teodore, Ivan misli da je ona pomešala ULJE I VODU (VIDEO)

Ne štede!

Zorica Marković naredna je dobila reč od Darka Tanasijevića kako bi prokomentarisala odnos Teodore Delić i Filipa Đukića.

- Zorice, da li je Bebica iskren kada kaže da ga ovo ne pogađa, da li je Teodora iskrena kada kaže da je Filip ne intresuje - pitao je Darko.

- Veprino, nerast ti je izašla iz obora, nemoj da glumiš kada je sve jasno i sve se vidi. Ja sam pogrešila, mislila sam da gleda drugog dečka, ali nisam videla odavde. Kada smo na žurci, dok ova veprina igra rulet, Anđelo tu uvek stavi rukicu oko struka, a ustvari je Filip u pitanju. Ovaj može da glumi koliko god hoće, kao što reče Boginja, sve se vraća i sve se plaća - rekla je Zorica.

- Da li ti iz Bebičinog izlaganja vidiš da je on siguran ili da krije nesigurnost - pitao je Darko.

- Glumi, šta da kažem, glumi. Sada će da počne da povraća, svr*iće, dobiće i proliv pa će smršati. Veprina mora da smrša, ovde su gomilu laži govorili za mene, neka sada pogleda istini u oči jer je to tako kako jeste - rekla je Zorica.

- Jedva čekam da ovaj svinjski kotlet završi u kotliću i da se udavi u povraćki, a da će Teodora i Filip goli u krevetu da čitaju jedno drugom tetovaže...Ja ovo stvarno nisam očekivao od Teodore, nikada je nisam video ovakvu, ovo je za mene iznenađenje. Potpuno je pomešala vodu i ulje. Slavice, svanulo vam je, do kraja sezone imate pravog zeta. Kome ćeš ti da se vidiš majmune jedan?! - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić