AKTUELNO

Zadruga

Tenzija rapidno raste! Aneli nikad bešnja zbog Lukinog povlačenja od Alibabe, Vujović neće da ćuti: Evo joj Mića i Ivan, evo joj svi, da... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video snimak učesnicima Elite, na kom je prikazano kako Asmin Durdžić savetuje Luku Vujovića da ostane hladan i da Aneli Ahmić hoće da ga napravi psihopatom kao i, kako kaže, njega i Janjuša.

pročitajte još

Kad bi ušla Ana Korać bilo bi nezgodno: Stanić pokušava da uništi Majino samopouzdanje, ona sa Neriom govorila haos na Elitoviziji: Moraš da rendaš si

- Namerno, zna šta Asmin radi ovde, branio je moje stavove i stavove moje porodice, Asmin ga loži kao majmuna, on ništa ne odgovara. Nemam šta da kažem,

- Ovo je bilo kada me je ponizila i kada me je rekla da će samo s Mićom da priča. Ja sam s čovekom pričao u pabu pet puta otkako sam ušao. Nikada Asminu nisam odgovorio - rekao je Luka.

pročitajte još

Tvoja sestra i majka kradu Norine pare: Novi okršaj Alibabe i Aneli, pljušte optužbe na sve strane (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidim ja gde ovo sve vodi, njih trojica će biti bff, a ja najveći monstrum - rekla je Aneli.

- Jasno je za 48 sati ko kome odgovara i ko koga napada. Trebao sam da ga vređam i da batalim šta je Aneli rekla - rekao je Vujović.

pročitajte još

ŠTO SE TIČE ANELINIH GENA... Lukina majka Biljana razvezala jezik o snaji: Imam razna saznanja koja joj ne idu u prilog, sinovljeve suze joj NIKAD NEĆ

- Luka, zamerio si što je pričala sa Asminom, a rekao si da si za to da pričaju - rekla je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nisam joj zamerio, čak sam u izolaciji rekao da nastavi, da ću da se sklonim ako hoće da pričaju...Evo joj Mića i Ivan, evo joj svi, da, tako ću da kažem - rekao je Luka.

pročitajte još

GROFIČINIM MORBIDNOSTIMA NEMA KRAJA! Skandal usijao mreže, Jasmina javno blati rođenu ćerku: Sreća pa nije Bajram, razapeli bi te, ali eto ti se razap

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ja sam dobijao poruke od drugarica, pa nisam odgovarao: Lukino poverenje zbog Anelinih laži se poljuljalo, Janjuš progovorio o dopisivanjima s njom: D

Zadruga

Trebao si da joj kažeš da ĆUTI, ona ti čuva dete kod kuće: Kačavenda vinula Sofiju u nebesa, Anđela izrešetala Terzu zbog ponašanja (VIDEO)

Domaći

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Aneli priznala da joj se Janjuš ZGADIO, progovorila o njegovim pričama za Maju i Eni, a evo šta kaže na pomen TRUDNOĆE i deteta!

Zadruga

Janjuš neće da otkrije šta zna o Anelinom LAGANJU Luke, ubeđen da ga ona i dalje voli, Zorica podivljala i ZAURLALA: Lažete svi, te žene su vam naprav

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Ivan UBEĐEN da je Anđela koristila Pavla i da nisu bili u vezi, Mića im očitao bukvicu (VIDEO)

Zadruga

Ne veruje joj: Ša se kladio s Mionom da će na finalu provoditi vreme s Krofakovom porodicom, smatra da se izblamirala kao nikad od sada (VIDEO)