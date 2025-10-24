Tenzija rapidno raste! Aneli nikad bešnja zbog Lukinog povlačenja od Alibabe, Vujović neće da ćuti: Evo joj Mića i Ivan, evo joj svi, da... (VIDEO)

Ne štede reči!
Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video snimak učesnicima Elite, na kom je prikazano kako Asmin Durdžić savetuje Luku Vujovića da ostane hladan i da Aneli Ahmić hoće da ga napravi psihopatom kao i, kako kaže, njega i Janjuša.
- Namerno, zna šta Asmin radi ovde, branio je moje stavove i stavove moje porodice, Asmin ga loži kao majmuna, on ništa ne odgovara. Nemam šta da kažem,
- Ovo je bilo kada me je ponizila i kada me je rekla da će samo s Mićom da priča. Ja sam s čovekom pričao u pabu pet puta otkako sam ušao. Nikada Asminu nisam odgovorio - rekao je Luka.
- Vidim ja gde ovo sve vodi, njih trojica će biti bff, a ja najveći monstrum - rekla je Aneli.
- Jasno je za 48 sati ko kome odgovara i ko koga napada. Trebao sam da ga vređam i da batalim šta je Aneli rekla - rekao je Vujović.
- Luka, zamerio si što je pričala sa Asminom, a rekao si da si za to da pričaju - rekla je voditeljka.
- Ne, nisam joj zamerio, čak sam u izolaciji rekao da nastavi, da ću da se sklonim ako hoće da pričaju...Evo joj Mića i Ivan, evo joj svi, da, tako ću da kažem - rekao je Luka.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić