Da se plašim vrabaca, nosio bih praćku: Sara i Luks progovorili o vezi i upoznavanju, Sale žestoko potkačio ljubomornog Ivana Marinkovića (VIDEO)

Nije ga poštedeo!

Joca novinar, novinar i predstavnik RED portala, podigao je Saru Stojanović i Saleta Luksa, kako bi progovorili o njihovom odnosu i vezi.

- Šta se dešava između tebe i Luksa, šta ti se najviše dopalo na njemu - pitao je Joca.

- Mi smo se ovde družili, uvek je bio tu za mene, iako sam lupetarala gluposti, uvek je bio tu za mene i nije me osudio. Nismo planirali da će se ovo desiti, ali se desilo sve spontano i desilo se da se spojimo. Iskreno da ti kažem da mi se najviše sviđa da je pravi muškarac i ne zanima ga moja prošlost i moji bivši. Ako sam ja srećna, šta mene briga šta je ko radio u prošlosti - rekla je Sara.

- Spomenula si da si ga zapazila, što ga ranije nisi isticala, više si se skoncetrisala na ostale - pitao je Joca.

- Nisam ga gledala kao partnera, nego kao na prijatelja, od samog starta smo imali prijateljski odnos. On je ovde bio i sa Sarom i sa Petjom, ja sam ga savetovala, kao i on mene - rekla je Sara.

- Da li misliš da je Ivan ljubomoran jer mu veza sa Todićkom nije uspela, pa pokušava da svaku vezu pokvari - pitao je Joca.

- Ja sam nešto od Maje tražila pre emisije, on je krenuo da me pecka. Ljubomoran je, ne uspevaju mu odnosi jer je on takav, negativac je - rekla je Sara.

- Desilo se neplanirano, vozio sam dva probna kruga, ovaj auto je stvarno za trkanje. Iskreno da ti kažem, ja sam pričao sa njom, to je bilo upoznavanje. Iz druženja se događa ljubav, ali iz ljubavi ne baš i druženje...Ja da se plašim vrabaca nosio bih praćku, smešna konkurencija, izd*vao ga je kod Sare dva puta, kod Todićke, ali eto, poštujem. Retko pričamo o rijalitiju, jesam ja prošao te zatvore, ali sam video i sveta. Draga mi je i fina mi je, gledam da bude srećna - rekao je Luks.

- Ja nisam u fazonu kao da ne treba da pričamo, ja nju izbegavam, ali ne znači da ne mogu da se zezam. Pola stola se sprdalo sa njom kada smo bili zajedno, a sada je kao posle šest muškaraca shvata ozbiljno, nemojte da se sprdamo. Ova devojka ne zna gde udara - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić