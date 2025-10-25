OGOVARA MAJU NA SVAKOM ĆOŠKU: Bebica osuo drvlje i kamenje po Staniću, pa se obratio Zorici: MATORA BABETINO! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
Učesnici Elite danas biraju najprevrtljiviju osobu. Prva je svoj stav iskazala Mina Vrbaški.
- Uroš, Zorica i Aneli - rekla je Mina.
- Uroš, Miljana i Dača - kazao je Asmin.
- Dača je prevrtljiv. Mnogima deluje tako, prisluškuje razgovore. Stanić je na drugom mestu i Sara S., koja ide od jednog do drugog muškarca - istakao je Miki.
- Uroš je najprevrtljiviji u svemu, to je činjenica. On ogovara svoju drugaricu Maju na svakom ćošku. Na drugom mestu je Zorica, matoro smeće. Luka i Aneli - istakao je Bebica.
Autor: S.Z.