PREVRTLJIV SI! Nerio otkrio zbog čega mu je Asmin pao u očima, on mu sasuo ISTINU u lice: AKO SI... (VIDEO)

Brutalno suočavanje!
Naredni je svoj sud na temu najprevrtljivijih učesnika u Eliti svoj sud dao Nerio Ružanji.
- Na prvom mestu je Stanić, na drugo je Dača, a na trećem je Sara Stojanović - kazao je Milan Sojičković.
- Ja mislim da je veoma prevrtljiv. Pljuvao je Vanju P. a onda je šetkao sa njom. Isto tako, rekao je da neće da vređa Aneli, a evo šta radi. Na drugom mestu je Aneli, koja je prevrtljiva kako prema meni, tako i prema Luki - kazao je Nerio.
- Da li ti je Sita poslala poklone preko Aneli? Ne odgovaraš, ako jesi, onda si i ti prevrtljiv - upitao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.