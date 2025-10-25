AKTUELNO

Zadruga

PREVRTLJIV SI! Nerio otkrio zbog čega mu je Asmin pao u očima, on mu sasuo ISTINU u lice: AKO SI... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Brutalno suočavanje!

Naredni je svoj sud na temu najprevrtljivijih učesnika u Eliti svoj sud dao Nerio Ružanji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Stanić, na drugo je Dača, a na trećem je Sara Stojanović - kazao je Milan Sojičković.

- Ja mislim da je veoma prevrtljiv. Pljuvao je Vanju P. a onda je šetkao sa njom. Isto tako, rekao je da neće da vređa Aneli, a evo šta radi. Na drugom mestu je Aneli, koja je prevrtljiva kako prema meni, tako i prema Luki - kazao je Nerio.

- Da li ti je Sita poslala poklone preko Aneli? Ne odgovaraš, ako jesi, onda si i ti prevrtljiv - upitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

