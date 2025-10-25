ŽELIM DNK TEST: Asmin HITNO zatražio utvrđivanjhe očinstva, Aneli ostala zatečena njegovom izjavom! (VIDEO)

Doneo odluku!

Naredna koja je iznela svoje mišljenje na temu najprevrtljivije osobe bila je Rada Todorović.

- Uroš, Ilija i Asmin. Asmine, imam najgore mišljenje o tebi. Jedno meni govoriš, drugo drugima. Ti si neko ko mi je veoma pao u očima, mišljenje o tebi je najgore moguće - rekla je Rada.

- Prva je Aleksandra Jakšić. Veoma je zla, pokvarena i podla. Mislim sve najgore o njoj, iskreno.

- Asmine, odvratan si. Čas tražiš DNK kako bi dokazao da je Nora tvoja, čas je Nora tvoja - rekao je Stanić.

- Tražim javno DNK test. To bi me smirilo - istakao je Asmin.

- Stidi se...dete da eksponiraš javno i izlažeš stresu - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.