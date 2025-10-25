AKTUELNO

BUKTI RAT: Kačavenda skinula rukavice, osula rafal po Aneli, pa ostetila njen gnev! (VIDEO)

Haos!

Naredna osoba koja je dala svoj sud tokom ankete za najprevrtljiviju osobu bio je Uroš Stanić.

- Asmin je osoba koja mene vređa, a na početkju je bio dobar sa mnom. Kačavenda je ispala veoma prevrtljiva u svojim prijateljima. Ona je sinonim za izdaju i prevrtljivost. Sredom se leči od mamurluka, a samo joj još fali da razvališ krevet sa Janjušem. Treba četiri prsta da ti zavuke, koliko si dole široka, blamu jedan - rekao je Uroš.

- Navešču Aneli, naravno. Došla je ovde da pokaže vanvremensku ljubav prema Luki, a izvređala ga je brže nego što je stigla. Dečko se trudio oko nje, bio tu za nju, a ona to nije znala da ceni. Rekla je da ceni i voli Luku, a kucala je Janjušu na vratima hotela - rekla je Kačavenda.

- Ku*avelo stara - dodala je Aneli.

- Govorio za Neria kako nema osećaj za svoju porodicu, a očigledno je da brine o partnerki i svom detetu. Aneli će sigurno i ove godine dobiti još jedan verenički prsten - kazala je Milena.

