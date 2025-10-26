Ne može da sakrije ljubomoru zbog Janjuša? Kačavenda repetirala vređalicu i brutalnim uvredama urnisala Aneli, ona nikad žešće uzvratila! (VIDEO)

Neće više da joj ćuti!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Dva teška degenerika, danima se govori o podršci. Ova glupača ostavlja telefon Osmanu Kariću, kaže: ''Moj veliki prijatelj'', šokirana sam. Nemam šta mnogo da kažem, Luka je pokazao kakav je sin i otac. Sukob sa mamom tek sledi, a vidim da je jako zagrižen za rijaliti. Nakon Neriove nominacije nemam šta dalje da pričam, on besumično traži nekakvu ljubav i nekakva venčanja, ali ništa od toga - rekla je Milena.

- Jedite g*vna svi, ne zanimate - rekao je Luka.

- Pozdrav za Anelinog brata, samo da ti kažem da Srđan Kačavenda zna tvog brata - rekla je Milena.

- Je l' ti misliš da je Luka zaljubljen u tebe? Pogledaj se na šta ličiš - rekla je Aneli.

- Ma je l'? K*ravelo, dr*ljo, p*šikarevićko, f*kso jedna. Kako će Nora odreagovati kada bude gledala tvoju j*bačinu u rehabu. Tebe ću poslati u izolaciju da bih mogla na miru da vodim ljubav sa Aneli - rekla je Milena.

- Dr*ljo izj*bana, odakle ti informacije da sam ja tražila pare? - upitala je Aneli.

- Koliko para si izgubila, kako će da ti prođe brat od januara. Bratom tvojim možeš da pretiš k*rcem mojim, mrš u izolaciju - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić