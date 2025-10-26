AKTUELNO

Zadruga

Sedi na dve stolice? Vanja spremna da pruži ruku pomirenja Aneli, Kačavendi se ovo zasigurno neće dopasti! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković.

- Luka i ja smo par puta porazgovarali, a kada se desio raskid popričali smo jutros i sve što je rekao za crnim stolom rekao je i meni. Što se tiče Aneli, ja ne znam ženu i nisam je pratila, ali otkad je došla sasvim korektno se prema meni ponaša. Njih troje se svi prema meni ponašaju korektno i ja ću sa svakim biti po zasluzi. Poslaću Luku, a ostaviti Aneli - rekla je Zorica.

- Više poznajem i volim Aneli, šaljem Luku - rekao je Ivan.

- Aneli i ja se znamo od sedmice i bile smo jako dobre, a kada si ušla rekla si da poznaješ samo Miću i Ivana. Ne znam šta se desilo loše da mi ne progovorimo ni jednu reč - rekla je Vanja.

- Nismo stigle - rekla je Aneli.

- Pomislila sam da je nešto drugo u pitanju, nisam znala razlog. Što se tiče Luke mislim da ti i Aneli niste imali iskrene i jake emocije. Ona kada je ušla, najveću emociju je imala prema Janjušu i to je moje mišljenje. Luka mislim da si ti jako pozitivan i duhovit, ali da te je negde ova veza ugušila. Zarad naših dobrih vremena sačuvaću Aneli - rekla je Vanja.

