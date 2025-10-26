Paklena noć za Aneli Ahmić: Takmičari joj sasulu brutalnu istinu u lice, Dača obelodanio sve detalje flerta Maje i Luke! (VIDEO)

Brutalno!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Utisak večeri su mi porodični odnosi. Ne verujem Asminu, ne verujem Aneli, verujem Aneli, verujem Asminu. Ako verujem Asminu onda ne mogu da imam dobro mišljenje o Aneli i da se družim sa njom. Svi koji kažu da veruju više Aneli koja blati njega, sve najgore smo čuli i ne mogu da misle da si dobar čovek. Ja strane ne biram. Aneli i ja nismo raspravile, spustile smo loptu, nema napestosti, ali ne znači da neće doći. Ne opraštam ono što se prošle sezone desilo između Dragane, nje i mene. Mislim da Luka nije ni svestan da ti nisi ovde da bi svi ovi glasovi išli njemu. Lagano se prolazi kroz raskid, kako komentarišemo to onda nije ni bila ljubav. Ja ću pesmicom da završim nominaciju, a u to ubrajam Neria, Luku, Aneli, Asmina i Situ, a to će biti "Para vrti gde burgija neće". Ljudi koji su rekli da ne biraju stranu su je odabrali i to je legitimno. Nemam lepo mišljenje ni o čemu što sam čula ovde. Luka je večeras potvrdio sve ono što su ljudi pričali o Aneli, a to je da je ušao po nagovoru. Ti si večeras rekao u svađi sa Aneli da si ušao zbog nje i da je bilo da uđeš prvi, a ona da ostane, a samim tims i pokušao da nam objasniš da zbog nje ne bi ušao, a ovde se plemisalo da te je poslala i da se zalažeš za Situ i Groficu. Reči ste pokazali, ali dela ne - govorila je Matora.

- Mene mogu da povrede druge reči ali kad mi bivša verenica kaže da sam ušao zbog Maje ili nju da bih gazio naravno da ću da kažem da to nije istina - rekao je Luka.

- Kad kažeš da si nekog prihvatio to znači da si je prihvatio takvu kakva jeste. Luka mnogo priča u svađama sa Aneli. Što se tiče Luke i priče za roditelje ja imam situaciju da me ne prihvataju i da nemaju lepo mišljenje, ali se trudiš da pokažeš poštovanje, a ne da se dodvoriš, ne da braniš, a ne znaš istoriju, već odnosom prema devojci. Šaljem Aneli jer smo imali sukob - dodala je Matora.

- Nominujem Aneli, ostavljam Luku - rekao je Uroš Stanić.

- Aneli je rekla dok je Nerio nominovao da su to osobe koje bi sve prodale zbog para. Anelin i moj odnos u osmici je bio lep, družili smo se sve dok me nije napala i uvredila me. Pred kraj smo pustili loptu, nije me toliko napadala. Ona je rekla da će da digne u vazuh sve automobile mog oca. Što se tiče odnosa Asmina i nje verujem 90% Asminu baš jer je Nerio potvrdio neke stvari. Ona je nama jednom pričala da je jednom zamalo poginula na kružnom toku jer se svađala sa Sitom. Znam da Asmin nekad ume da preuveličava i da to bude humoristično. Mislim da je u pravu što se tiče odnosa sa Lukom jer je radio stvari koje nisu primerne. Znam šta si radio u odabranima. Aneli, to ti ne daje za pravo da se gledaš sa Janjušem, pričaš sa Janjušem, gledaš sa Anđelom. Juče mi je rekla da će namerno da izmisli da sam opsovao Noru, a onda je izašla i to rekla Asminu. Ona će uvek da plače i da glumi žrtvu, ona može da zaplače kad god. Ovde da nema Neria ko zna šta bi sve izgovorila za njega. Primetio sam da ona ima na vratu istetovirano Nerio, a nijednog trenutka mi nije pokazala da je prava tetka. Džaba ti titula tetke kad se svi drugi bolje ponašaju prema njemu nego njegova tetka - govorio je Dača.

- Nerio je ovo uradio jer ga je povredilo to što je rekla za Hanu - rekao je Luka.

- Činjenica je da je on poslao Aneli i tu se sve završava. Što se tiče Luke on je osoba koju sam ja gotivio na početku, imao sam šta da pričam sa njim, interesantan mi je i postoje teme o kojima može da se priča sa Lukom. Bili smo dobro dok te u odabranima nisam pitao šta radiš sa Majom, a ti si rekao da je sve laž, ali to nije bila laž. Čovek koji voli ženu ne može da sedne pored Maje, a zna kakvo mišljenje ima Maja. Sedeo si u istoj prostoriji sa Majom, prilazio do kreveta, dobacivali se preko mene i imali neki blagi flert. Aneli ima pravo to da ti zameri. Zbog starih dana ću da ostavim Aneli - rekao je Dača.

Autor: A. Nikolić