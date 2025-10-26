REŠETANJE DOKAZIMA: Marko Đedović raskrinkao aferu 'KOFER', pokazao dokaze da je Aneli bila umešana u krivično delo, pa priložio njenu OPTUŽNICU! Raskrinkavanje! (VIDEO)

O ovoj temi javnost bruji godinama unazad!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar obavio je razgovor sa Markom Đedovićem, koji je prokomentarisao aferu ''kofer'', o kojoj javnost već godinama bruji.

- Evo, Grofica se i slikala na dan kada je njena ćerka prenosila kofer. Datum koji je na optužnici od Aneli. Turska, da, da đavo dođe po svoje. 23.03.2018. su stigle u Tursku, a evo je i optužnica. Dan nakon toga, optužnica 24.03.2018., dan kada je optužnica nastala. Asmin nije lagao, sve je istina.

