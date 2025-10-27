Haos u najavi: Alibaba ne prestaje da provocira Minu Vrbaški, ona spremna da polupa celu kuću i napravi nezapamćeni skandal! (VIDEO)

Neočekivano!

Asmin Durdžić priznao je Dači Virijeviću da je provalio da je na tajnom zadatku i samim tim ga odao, a Dača je žestoko zapenio i naljutio se zbog čega je rešio da uzvrati Durdžiću, a potom je Durdžić krenuo da provocira i Minu.

- Nemoj sad da vas odr*kam za zadatak, pa da vam propadne - rekao je Alibaba.

- Slobodno, možeš da kažeš šta hoćeš - rekao je Dača.

- Koji zadatak? Vidiš da ni sam ne zna - upitala je Mina.

- Boli me k*rac za zadatak, sam si se odr*kao i rekao da ti se javilo Drvo. Hoćeš da te odr*kam? Ti si tražio zadatak da možeš da ulaziš u Odabrane da bi špijunirao - rekao je Alibaba.

- Ti meni sve kažeš, ja ne bi morao da špijuniram - rekao je Dača.

- Mislio si da ja ne znam, a sad si p*pušio zadatak - rekao je Alibaba.

- Da ispričamo ljudima za moj, tvoj i Asminov zadatak? - upitao je Dača.

- Ipak ostaješ na mojoj listi - rekao je Alibaba.

- Ti si izbačen sa moje liste. E moja Mina, a kad si mi pričala, ja nisam verovao - rekao je Dača.

- Skini moj prsluk i moj džemper - rekao je Alibaba.

- Hladno mi je - rekao je Dača.

- Ajde izvadi svoje stvari iz moje kante - rekao je Alibaba.

- Ja ako poludim, polupaću i kantu i sve ovde. To moraš da znaš - rekla je Mina.

Autor: N.Panić