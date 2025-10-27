AKTUELNO

Zadruga

Kada svi legnu da spavaju... Alibaba i Mina ugovorili tajnu masažu, zbog ovoga će Terza doživeti fras! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novo čudno dešavanje Mine i Alibabe!

Mina Vrbaški večerala je sa Asminom Durdžićem i tom prilikom mu je skrenula pažnju da će od danas morati da je tretira kao kraljicu, što je on prihvatio i obećao joj masažu nakon emisije, ali kada svi takmičari budu zaspali.

- Vidi kako ti sečem mesto, ti nisi zahvalna - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Mina i Alibaba nešto skrivaju: Čuvaju tajnu koju ne bi otkrili ni za 33 flaša viskija, ovo je čudno! (VIDEO)

- Seci, znaš šta sve trebaš da radiš? U stopala da me ljubiš, da me masiraš ovde i ko kraljica da živim - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Može, posle emisije ću te masirati. Kad svi legnu da spavaju dođi da te izmasiram - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ćerka će ti gledati j*bačinu: Dača i Terza brutalno zaratili i zatresli zidove od urlika, obezbeđenje hitno reagovalo! (VIDEO)

- Što kad svi legnu da spavaju? - upitala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa da bi imali mir - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Rešila da Terzi pomuti um i šutne ga: Mina Vrbaški radi punom parom, spremna da ispuni Alibabine zahteve! (VIDEO)

Zadruga

On i da ustane da kaže, mene boli uvo: Mina otkrila cimerima da Terza čuva Alibabinu tajnu, pitanje je vremena kada će ga odrukati! (VIDEO)

Zadruga

Mi plačemo zbog... Terza i Alibaba na ivici suza zbog uvreda koje je Mina dobila od Uroša (VIDEO)

Zadruga

Zauzela Alibabinu stranu? Maja žestoko oplela po Staniću, pa ovim potezom odala samu sebe! (VIDEO)

Zadruga

Rekao je da je Maja najlepša: Dača do koske raskrinkao Luku, Aneli će zbog ovoga doživeti nervni slom (VIDEO)

Domaći

HAOS U BELOJ KUĆI: Terza urliče zbog raskida, Mina zanemela kad je saznala šta Alibaba misli o njoj! (VIDEO)