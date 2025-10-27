Kada svi legnu da spavaju... Alibaba i Mina ugovorili tajnu masažu, zbog ovoga će Terza doživeti fras! (VIDEO)

Novo čudno dešavanje Mine i Alibabe!

Mina Vrbaški večerala je sa Asminom Durdžićem i tom prilikom mu je skrenula pažnju da će od danas morati da je tretira kao kraljicu, što je on prihvatio i obećao joj masažu nakon emisije, ali kada svi takmičari budu zaspali.

- Vidi kako ti sečem mesto, ti nisi zahvalna - rekao je Alibaba.

- Seci, znaš šta sve trebaš da radiš? U stopala da me ljubiš, da me masiraš ovde i ko kraljica da živim - rekla je Mina.

- Može, posle emisije ću te masirati. Kad svi legnu da spavaju dođi da te izmasiram - rekao je Alibaba.

- Što kad svi legnu da spavaju? - upitala je Mina.

- Pa da bi imali mir - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić