Glava ili srce su ti negde drugde: Alibaba provalio zašto Mina neće vezu sa Terzom (VIDEO)

Terzu bi ovo priznanje uništilo!

Asmin Durdžić želeo je da sazna od Mine Vrbaški zbog čega nije u vezi sa Borislavom Terzićem Terzom i da li planira sa njim da bude nakon završetka rijalitija.

- Veza mi ovde ne treba do kraja rijalitja - rekla je Mina.

- Družite se, pa onda napolju - dodao je Alibaba.

- Napolju me ne interesuje. Meni je najbolje kad sam sama. Ja Terzu ne volim - govorila je Mina.

- Možda ga zavoliš. Ja mislim da ti imaš neke emocije napolju i da te to koči - pričao je Asmin.

- Ne, nemam nikakve emocije. Borisa mi, nemam emocije ni prema kome - rekla je Mina.

- Imaš simpatije, nešto te blokira - dodao je on.

- Shvatila sam da mi veza u rijalitiju nije potrebna. On meni ne odgovara - pričala je Mina.

- Zato što ti je glava ili srce negde drugde - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić