Pretrnuo od straha: Mina saterala Daču u ćošak, on ne sme da joj prizna šta je o Alibabi i njoj govorio u Šiša baru! (VIDEO)

Drama!

Danilo Dača Virijević nakon razgovora u "Šiša baru" otišao je do Mine Vrbaški, kako bi joj priznao da je tamo otkrio da je govorio o njenoj šifri sa Asminom Durdžićem "Od 1 do 100".

- Nikad nije bilo volim... Tebe mogu da volim, ali njega ne mogu da volim na taj način - rekla je Mina.

- Pa drugarski - dodao je Dača.

- Ma neka shvati ko kako hoće. Ajde dalje - govorila je Mina.

- Pričaćemo, šta ti je? Pitali su me i za Terzu šta je to bilo, ja sam rekao... Neću da ti kažem. Nikad ne idu klipovi sa intervjua - rekao je Dača.

- Meni možeš da kažeš, zašto nećeš? - pitala je Mina.

- Ne mogu da pričam ono što pričam tamo. Pitali su me za Janjuša i Kačavendu, zna se sve - rekao je Dača.

- Ja ću njega k*rcem da nasisam, već sam jednom. Ti to ne razumeš? - dodala je Mina.

- Jao Mina, uvalićemo se u g*vna... Nije toliko strašno, malo sam ti ovde preuveličao, života mi - rekao je Dača.

Autor: A. Nikolić