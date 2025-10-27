PAO DOGOVOR: Alibaba i Aneli idu da rade DNK test! Ukoliko je Nora njegova ćerka, Ahmićeva dobija STO POSTO STARATELJSTVO! (VIDEO)

PREOKRET!

U toku ''Mićine igre istine'' Aneli Ahmić i Asmin Durdžić žestoko su zaratili zbog ćerke Nore, te su uspeli da pronađu zajednički jezik i dogovore se da ipak urade DNK test, a ukoliko se ispostavi da je Nora ćerka Asmina Durdžića, onda će on dati Aneli sto psoto starateljstvo.

- Idemo zajedno na poligraf, pa DNK je l' ti jasno? - upitala je Aneli.

- Nije - rekao je Asmin.

- Idemo po tri pitanja - rekla je Aneli.

- Idemo po deset pitanja, ti plaćaš - rekao je Asmin.

- Ne, ne ti si milioner - rekla je Aneli.

- Ne, ti plaćaš - rekao je Asmin.

- Idemo odmah u utorak - rekla je Aneli.

- Ti ne možeš zbog medikamenata - rekao je Ivan.

- Prestaću da pijem mesec dana - rekla je Aneli.

- Zakuni se u Noru da nisi imala ni sa kim ništa - rekao je Asmin.

- Klošaru jedan, znaš koliko sam ti bila verna - rekla je Aneli.

- Hoću DNK - rekao je Asmin.

- Hoćeš mi dati sto posto starateljstvo ako uradimo DNK? - upitala je Aneli.

- Hoću - rekao je Asmin.

- Dogovorili smo se da mi da sto posto prijateljstvo, a ja ću uraditi Dnk - rekla je Aneli.

- Ja to govorim od prvog dana, dobiće od mene sto posto starateljstvo. Ja želim da znam samo u mojoj psihi neke stvari - rekao je Asmin.

Autor: N.Panić