AKTUELNO

Zadruga

PAO DOGOVOR: Alibaba i Aneli idu da rade DNK test! Ukoliko je Nora njegova ćerka, Ahmićeva dobija STO POSTO STARATELJSTVO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

PREOKRET!

U toku ''Mićine igre istine'' Aneli Ahmić i Asmin Durdžić žestoko su zaratili zbog ćerke Nore, te su uspeli da pronađu zajednički jezik i dogovore se da ipak urade DNK test, a ukoliko se ispostavi da je Nora ćerka Asmina Durdžića, onda će on dati Aneli sto psoto starateljstvo.

- Idemo zajedno na poligraf, pa DNK je l' ti jasno? - upitala je Aneli.

pročitajte još

Znam ko sam i šta sam: Aneli zahvalna podršci na glasovima, opšti haos na igri istine! (VIDEO)

- Nije - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idemo po tri pitanja - rekla je Aneli.

- Idemo po deset pitanja, ti plaćaš - rekao je Asmin.

- Ne, ne ti si milioner - rekla je Aneli.

- Ne, ti plaćaš - rekao je Asmin.

pročitajte još

Nova drama trese Belu kuću: Bora Santana saznao da Anstasija iza njegovih leđa gleda Viktora! Promenio sve boje (VIDEO)

- Idemo odmah u utorak - rekla je Aneli.

- Ti ne možeš zbog medikamenata - rekao je Ivan.

- Prestaću da pijem mesec dana - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zakuni se u Noru da nisi imala ni sa kim ništa - rekao je Asmin.

- Klošaru jedan, znaš koliko sam ti bila verna - rekla je Aneli.

pročitajte još

Novo poniženje za Luku Vujovića: Aneli ne skida osmeh s lica dok Janjuša ubeđuje da voli svog verenika! (VIDEO)

- Hoću DNK - rekao je Asmin.

- Hoćeš mi dati sto posto starateljstvo ako uradimo DNK? - upitala je Aneli.

- Hoću - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dogovorili smo se da mi da sto posto prijateljstvo, a ja ću uraditi Dnk - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ona bi najviše volela da Luka smuva Maju: Bora Santana razvezao jezik o Aneli Ahmić, dao rok Filipu i Teodori za ulazak u vezu! (VIDEO)

- Ja to govorim od prvog dana, dobiće od mene sto posto starateljstvo. Ja želim da znam samo u mojoj psihi neke stvari - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Lagala sam naciju i tebe: Aneli odbila da radi DNK test, priznala da mala Nora nije Alibabina ćerka! (VIDEO)

Domaći

Razvezao jezik: Alibaba priznao da je Sita naručila Nikici da ga ubije, tražila DNK test za Hanino dete i otkrio da ima potvrdu da Nora nije njegova!

Zadruga

Promenila ploču: Miljana shvatila da Alibaba voli Aneli, on se odmah pobunio! (VIDEO)

Domaći

Mrtva trka ko će čija žrtva da bude: Alibaba nikad surovije urnisao Aneli i Luku, pa otkrio zbog čega Ahmićeva izbegava da urade DNK test! (VIDEO)

Domaći

ANELI OKREĆE LEĐA SITI!? Pokušava da spusti loptu sa Neriom, podržala njegovu vezu sa Hanom: Asmin najavio borbu za starateljstvo (VIDEO)

Domaći

ČEKA DA ANELI NAPRAVI GREŠKU! Dačo izneo detalje Lukine DVOSTRUKE igre i njegovog muvanja sa Majom: Ahmićeva će počupati kosu s glave (VIDEO)