Nikada ne bih rasturio tuđu vezu: Teodora se očijuka i s Milanom?! Njegovo izlaganje pomrsilo sve, pa ponizio Macanovića: Bebica ne može da me uvredi (VIDEO)

Ovonedeljni vođa Milan Stojičković nastavio je podelu budžeta, te je tako Saletu Luksu dodelio prvi srednji budžet.

- Sale, srednji budžet. Kada sam ušao rekao sam ti da si pozitivan, zasmejavaš me, ono što smo pričali pre neki dan, stojim iza toga i poštujem. Ti si meni rekao jednu stvar, ja nisam to shvatio, ti i ja se nismo viđali u prolazu - rekao je Milan.

- Dušice, tri hiljade. Poštujem te, draga si mi, ne mogu da ti dam više jer ima dosta ljudi s kojima provodim dosta vremena. Ja ću kroz budžet videti ko je kakav, hiljadu ili dve gore-dole - rekao je Milan.

- Bebice, mali budžet. Teodora isto. Od svih ukućana ovde, jedino s vama nemam nikakvu komunikaciju. Moja kultura je da vam kažem kada jedete: "prijatno", što je ljudski. Bebica, ne mogu da komentarišem, kada daješ ovde obrazloženje, imaš pravo da vređaš, ja se nikada nisam našao uvređenim jer Bebica ne može da me uvredi. Što se tiče Teodore, mislim da si jako lepa i zgodna devojka, jedna od najzgodnijih u kući. Nikada u životu ne bih rasturio tuđu vezu, jer ne bih voleo da neko rasturi moju - rekao je Milan.

- Dačo, mali budžet. Što se tebe tiče, mislim da, s obzirom da imaš 21 godinu, sebi daješ mnogo za pravo. Meni sve govori kada si sam izneo da tvoj otac ne želi da ti uđeš ovde. Nemam ništa lično protiv tebe, mogu da vam budem i otac, imam poštovanja prema svima u kući, ali isto tako tražim poštovanje da imaju prema meni - rekao je Milan.

Autor: Nikola Žugić